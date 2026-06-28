快訊

紐時：美伊「一個協議各自表述」！條款埋雷引爆荷莫茲海峽新戰火

台灣YTR「認可」中國Steam封殺LGBTQ+！網怒轟：翻車炎上不是第一次

蘋果漲價風波 …提前付款下單竟被通知「補差價」 網怒轟經銷商：吃相難看！

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部攜手桃園地方 八德青商會培訓70名防災士擴充社區自主防衛量能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為落實「全社會防衛韌性」並深化地方自主防災能量，內政部常務次長吳堂安昨（27）日前往桃園市，出席由「八德國際青年商會」主辦的防災士培訓課程。吳堂安指出，面對複合型災害的常態化，如颱風引進的西南氣流都會造成災害，前天開始從臺北、高雄、屏東等地都有出現豪大雨，極端氣候帶來的風險已成為生活中的日常，單靠政府救災能量已然不足，必須落實「公私協力」，建構全民自助、互助的防衛韌性。這次八德青商會號召70名青年與在地鄉親投入訓練，正是民間自發提升防衛量能的最佳典範。

吳堂安表示，青商會是國家培育優秀青年領導力的重要搖籃，八德青商會在其會長許家睿的帶領下，主動將社會關懷轉化為具體的防災行動、積極籌辦防災士訓練。吳堂安也特別肯定願意在週末假期撥空參訓的青年朋友，感受到現場學員的熱情，並勉勵學員能將這份熱情轉化為防災的行動力，透過反覆練習防災知識與技能，秉持「寧可百年不用，不可一日不防」的嚴謹態度全力以赴。

內政部說明，本次培訓邀請產學界及醫療界等專家授課，內容涵蓋社區防災推動、基礎急救技術、避難收容場所開設及防災計畫實作等扎實課程。在危急的黃金救援時間內，一個正確的包紮動作或一句冷靜的疏散指引，往往就能挽救一條寶貴的生命。內政部未來將持續推展防災士培訓政策，並積極引導多元民間團體參與，擴充我國基層防救災動能。

內政部最後強調，防災士證照不僅是對個人專業的肯定，更是一份保護身邊親友與社區的社會責任。期許青商夥伴結訓後發揮組織的社會影響力，將防災觀念帶入青商網絡，並推廣至社會的各個角落，帶動更多在地年輕人參與，成為守護家園最堅強的後盾！

內政部 桃園 吳堂安

延伸閱讀

桃園復旦高中防災實境課 地震、煙流演練表現消防專業

攀百年老樟樹、玩密室脫逃 桃園11校暑期SDGs育樂營即起報名

淤泥堆逾2公尺！台南居民嘆比莫拉克更慘 國軍助災後復原

控藍白卡總預算「影響強降雨防災」 民進黨：應儘速審查救命錢

相關新聞

本周台股／指數失守月線 有上車機會還是空頭已蔓延？

台股上周先甜後苦，周二盤中衝到4萬8218點創新高，隨後連日走跌，最終上演黑色星期五，重挫1683點，失守4萬5千點大關，以4萬4571點收周線，周指數大跌1893點，跌幅4.1％，單周震幅逾3700點，日均量1.5兆元。指數失守月線，是再給一次上車機會？還是空頭勢力已然蔓延？

台灣鮮乳全球最貴 關鍵上架費調降成無解僵局

台灣鮮乳價格全球最貴遭批評，業者直指，終端售價高，最大的原因是通路收取的上架費，占比更是高到嚇人，但上架費有沒調降的可能，由於關係到通路業者的利益，更是牽一髮動全身，業者都不置可否，甚至不願表態。只要上架費成無解的僵局，民眾想喝到便宜鮮乳的期待恐怕落空。

記憶體漲 2萬以下入門NB成「保育動物」

暑假是筆電銷售旺季。走進全台各地的３Ｃ通路與大賣場，展示桌前圍著比較規格的學生與家長，有人詢問ＡＩ功能差異，也有人拿著產品比價，但伴隨記憶體與處理器漲價壓力，也讓消費者面臨比過去更複雜的選擇題，甚至傳出蘋果調價後，消費者在電商平台下訂的未確認訂單遭店家取消，雖店家做法合法，卻也突顯買賣雙方在價格敏感期的權益拉扯，並為接下來的暑期換機市場增添更多不確定因素。

AI PC定義多元 兩大陣營搶市

當消費者走進３Ｃ賣場詢問ＡＩ ＰＣ時，得到的答案往往不只一種。

AI競逐 美晶片先進封裝仍要靠台積

紐約時報廿六日報導，台積電承包幾乎所有先進晶片封裝，這原本是半導體業不起眼的一環，如今成為全球爭奪人工智慧（ＡＩ）主導地位的重大瓶頸。美國多年來挹注巨資扶植本土半導體製造，對台積電的依賴卻未見減輕。

簽署「矽盛世」成員 增至24個

美國主辦的「矽盛世」峰會廿六日落幕，聚集「矽盛世宣言」各簽署方的代表，台灣也以非簽署方身分參與，由數發部政務次長侯宜秀代表出席。美國國務院（下稱國務院）說，該宣言的簽署方已增至廿四個；今年峰會還有卅多國共同簽署「人工智慧（ＡＩ）發展機會聯合聲明」，支持成長並鼓勵創新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。