內政部攜手桃園地方 八德青商會培訓70名防災士擴充社區自主防衛量能

為落實「全社會防衛韌性」並深化地方自主防災能量，內政部常務次長吳堂安昨（27）日前往桃園市，出席由「八德國際青年商會」主辦的防災士培訓課程。吳堂安指出，面對複合型災害的常態化，如颱風引進的西南氣流都會造成災害，前天開始從臺北、高雄、屏東等地都有出現豪大雨，極端氣候帶來的風險已成為生活中的日常，單靠政府救災能量已然不足，必須落實「公私協力」，建構全民自助、互助的防衛韌性。這次八德青商會號召70名青年與在地鄉親投入訓練，正是民間自發提升防衛量能的最佳典範。

吳堂安表示，青商會是國家培育優秀青年領導力的重要搖籃，八德青商會在其會長許家睿的帶領下，主動將社會關懷轉化為具體的防災行動、積極籌辦防災士訓練。吳堂安也特別肯定願意在週末假期撥空參訓的青年朋友，感受到現場學員的熱情，並勉勵學員能將這份熱情轉化為防災的行動力，透過反覆練習防災知識與技能，秉持「寧可百年不用，不可一日不防」的嚴謹態度全力以赴。

內政部說明，本次培訓邀請產學界及醫療界等專家授課，內容涵蓋社區防災推動、基礎急救技術、避難收容場所開設及防災計畫實作等扎實課程。在危急的黃金救援時間內，一個正確的包紮動作或一句冷靜的疏散指引，往往就能挽救一條寶貴的生命。內政部未來將持續推展防災士培訓政策，並積極引導多元民間團體參與，擴充我國基層防救災動能。

內政部最後強調，防災士證照不僅是對個人專業的肯定，更是一份保護身邊親友與社區的社會責任。期許青商夥伴結訓後發揮組織的社會影響力，將防災觀念帶入青商網絡，並推廣至社會的各個角落，帶動更多在地年輕人參與，成為守護家園最堅強的後盾！