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惠譽上調台灣高鐵的評等至「AAA(twn) 」 展望穩定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司已將台灣高鐵（2633）的國內長期評等自AA+（twn）上調至AAA（twn），展望穩定。同時，惠譽確認台灣高鐵「F1+（twn）」的國內短期評等。

這次評等上調反映，惠譽評估台灣高鐵近年來債務和流動性特徵改善導致提升其自身信用體質的內部評估結果。依據惠譽的評等方法，這已促使該公司與政府評等的級距縮小。該公司目前的國內長期評等反映其相對於台灣同業的低違約風險，並對應得到其國內短期評等。

決策及監管力度「強」：台灣政府透過穩定的政府相關股權和董事會的多數席位，對台灣高鐵實施強有力的監管。自2015年財務改革以來，政府和相關機構始終持有該公司約63%的股份。 台灣交通部是台灣高鐵最大的股東，代表政府持有其43%的股份。這些股份不得轉讓或處置，以確保政府對台灣高鐵提供的公共服務持續擁有多數股權和控制權。

先例支援「很強」：政府的支援包括，交通部和政府相關機構為強化台灣高鐵的資產負債表對其注資新台幣300億元，作為2015年實施的財務改革計劃的一部分。財改方案還包括延長高速鐵路的特許經營期，以及提高准入壁壘，作出了2063年前不允許其他高速鐵路公司參與競爭的長期承諾。這些舉措確保了台灣高鐵的業務和運營靈活性，助其維持足夠強健的財務狀況。

維持政府政策職能「強」：台灣高鐵提供的高速鐵路服務對於加強台灣西部主要城市之間連通性、滿足不斷擴大的商業和經濟活動的需求具有重要的戰略意義。 惠譽認為，台灣高鐵若違約，公共鐵路和國家高速公路等其他交通出行方式難以全面緩釋相關影響。

鑒於高速鐵路的影響力和對公眾的重要性，惠譽認為台灣高鐵若違約帶來的政治影響將提升政府的支援動機，因此惠譽對該指標的評估結果為「強」。

蔓延風險「強」：台灣高鐵是台灣政府（AA/穩定）下屬的一家具有高度影響力的公共交通企業，通過官股金融機構獲得大量準政府貸款。相關融資安排是為了緩解前期建設債務帶來的還款壓力。 惠譽認為，該公司若違約可能會對政府和台灣其他政府相關企業的融資渠道和融資成本產生不利影響，因此惠譽對該指標的評估結果為「強」。

自身信用體質改善：惠譽對台灣高鐵自身信用體質內部評估結果的提升，反映在財務改革以後，該公司在政府監管之下逐漸改善的債務和流動性風險。台灣高鐵的流動性管理良好，現金管理方式審慎，來自官股金融機構的流動性渠道穩定。此外，該公司亦維持額外的流動性準備，以應對突發性的短期融資需求。台灣高鐵預期，未來24個月公司非受限制現金及定期存款預計將維持在100億至200億新台幣之間的規模。加上來自官股金融機構逾200億新台幣的未動用授信額度，應可支應短期流動性需求及債務償還。

惠譽指出，台灣高鐵債務已由2021年底的約2,850億新台幣降至2025年底的2,300億新台幣以下，且到期結構分散，有助於持續去槓桿。惠譽預期，計畫中的軌道車輛資本支出不會對其整體債務與流動性狀況造成重大影響，因為該公司的營運現金流應可支應相關投資。該公司以淨債務／EBITDA比率衡量的槓桿水準在疫情後持續下降，並維持在七倍以下。

交通部 惠譽

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