AI進入工地 根基營造「創新DNA」扭轉缺工困局

位於台北市萬華區「冠德萬華直興段」新建工程，由根基營造承造，開工逾3年，建物外層搭建施工鷹架，上方吊臂緩緩移動，乍看與一般工地無異。踏入逾559坪的施工現場，少了傳統吆喝聲，取而代之的是規律「嘶、嘶」聲響，只見噴漆機器人正向牆面噴灑米色油漆，遠處一名人員並未拿噴具，而是低頭滑動平板電腦監看數據。

這台噴漆機器人仰賴大量數據與人工智慧（AI），可依空間條件自動判定噴塗高度與厚度，並計算適當噴灑距離，使塗層維持品質。過往需要數名工人投入作業，現在僅需一人在平板上輕觸啟動，機器人包辦大面積重複工序，再由人工進行邊角收尾。

「機器人是手腳，AI是大腦。」根基營造總經理陳俊明戴著工程安全帽，環顧工地四周。他坦言，噴漆過程無法避免煙霧與氣味，導入機器人不只能填補人力缺口，更讓勞工得以與作業區保持距離。

缺工與高齡化夾擊 不願被時代淘汰、導入AI尋出路

台灣各行各業面臨缺工壓力，營造業更是首當其衝。根據根基營造內部統計，模板工平均年齡已超過50歲，營建業仰賴經驗累積，技術養成動輒5年、10年，新血遲遲未能補上，人力斷層逐漸擴大。

陳俊明苦笑說，走進工地現場看一圈，年齡結構一目了然，即使年輕人學成，現場高強度與環境條件又是一道門檻，「去辦公室吹冷氣，或去做外送不好嗎？又自由又自在。」他半開玩笑地說，卻也點出產業長年面臨的留才難題。

為翻轉結構性困境，成立44年的根基營造，已將AI納入產業升級藍圖。他直言，少子化與高齡化幾乎是不可逆的問題，「不趕快找出路，我們就會被淹沒在這一波科技浪潮裡。」

時間倒回2024年，當AI應用受到各界矚目，根基營造同步啟動討論。「我們一開始就篤定要引進AI，」陳俊明語氣堅定地說，初期召集各單位開會，從成本、品質到工程進度管控，將營建流程逐一拆解，摸索AI可切入的環節。

歷經約2年嘗試，根基營造已將AI用於成本估算、建築設計渲染與職安管理，並結合機器人落地至案場運作。

在成本控管上，一個案場從人力配置、機具使用到各項零星費用，都需精準推算，不同類型的建築，如晶圓廠、設備廠或辦公室，參數與內容各有差異。

陳俊明說，過去這些判斷高度仰賴人的經驗，往往需具備10年、20年歷練的資深人員透過軟體進行推估。隨著AI導入，可納入通膨、物價、工法與國際經貿情勢等變因，使估算更即時且精準。

「用過AI就回不去」 建築設計1週搞定、工地安全再升級

陳俊明舉例，以往一個標案成本估算需3至4個月，短則1至2個月，如今在AI輔助下，可以縮短至1、2週即可完成，再由人員覆核，工作效率大幅提升，讓同仁也很滿意，「用過AI之後，就回不去了。」

導入AI效益也延伸至建築設計渲染，根基營造以前多委由外部動畫公司製作，約需3至4週，在使用BIM（建築資訊模型）與AI後，不再需要發包，1週內即可自行完成。

系統可模擬不同建材、光影與氣候條件下的建築視覺效果，並快速生成多種設計風格。陳俊明說，「我可以要求現代主義風、古典風、普普風、巴洛克風來比較，以前是不可能這樣做，因為改一次版本就是重來一次。」

根基營造也將AI導入職安管理，扮演工地現場安全「守門員」，在門口、施工電梯進出口及樓層轉換處等重點區域設置AI影像辨識系統，辨別人員是否穿戴工程安全帽等防護裝備。

在工地休息區附近，現場人員測試脫下工程安全帽，系統隨即偵測並廣播「注意，注意，未戴安全帽通知」，同時將影像傳到案場社群的群組，記錄違規人員與時間。

「不要小看細節，有時候一環扣一環，就可能造成重大事故。」陳俊明語氣轉為嚴肅，以前多是人工到場稽查，導入AI影像辨識系統後，現場人員會擔心被拍到不好看而提高警覺，進而養成主動遵守安全規範的習慣。

他強調，職安管理必須以100%標準要求，無法容忍任何缺失，因為一旦有疏漏，就可能導致人員受傷，「要做，就必須朝最大程度的預防與杜絕」。

創新是刻在骨子裡的DNA 根基樂於當先行者

看著引進AI已有初步成果，陳俊明回想起當初果斷決定導入，內部幾乎沒有阻力與分歧，多數單位都抱持高度興趣，齊心參與。他大笑說，「創新是刻在骨子裡的DNA，我們真的滿喜歡當先行者。」

根基營造至今仍維持每月召開AI會議，從成本管理、設計研發到職安單位幾乎全面動員，持續探索AI在營建流程中的各種應用可能。公司也開設生成式AI課程，讓員工不只知道AI，更要懂AI、學會下指令。

不過，產業推進並非毫無阻力。營造業屬高度分工與協作產業，根基營造取得標案後，會將工項分拆，發包給各類協力廠商。

陳俊明坦言，部分協力廠商對新科技仍較保守，以油漆粉刷與泥作裝修等高度仰賴技術的工項為例，AI與機器人導入初期，不僅難以立即獲利，也需經過一定訓練後，品質才會逐步穩定。因此，不少廠商認為人工作業仍最有效率，選擇以不變應萬變，「他們會覺得只要能夠完成事情就好，進不進步不是重點。」

面對產業步調不一，根基營造選擇「帶著走」，率先導入設備與實作，如自主採購噴漆機器人帶進案場，與油漆廠商共同試作。同時，帶領業者參與論壇、研討會與海外參訪，逐步建立對新科技的理解與信任，陳俊明說，「要讓廠商了解必須走在前面，不然等到產業遇到瓶頸時，已經被拋在後頭，來不及了。」

在陳俊明看來，營造業屬於傳統產業，AI導入的提升空間相當大，但也因資源與開發投入相對有限，推進速度較為緩慢。根基營造雖已起步，但要走向成熟應用仍是一條漫長的路，「沒做就不會進步，有做至少跟上趨勢。這條路一定要走，不走不行，事實就是如此」。