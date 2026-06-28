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台化國喬把石化副產品變黃金 搶攻電子級氫氣市場

中央社／ 台北28日電

石化廠台化國喬全力拚轉型，把石化製程的副產品變黃金，最近紛紛宣布投入電子級氫氣新廠建置計畫，預計2027至2028年完工投產，瞄準半導體等應用。

業者指出，目前台灣半導體氫氣供應商主要包括三福化、聯華林德、亞東工業氣體等，大多是將天然氣經蒸汽重組產生氫氣，也就是俗稱的「灰氫」。而台化、國喬打算利用石化製程的副產品氫去純化，具低碳環保優勢，副產氫在生成過程中產生的排碳量，遠低於直接利用天然氣製氫，若搭配綠電純化，更可大幅降低碳足跡，符合ESG減碳需求。

台化總經理呂文進表示，石化製程會產生副產品氫氣，過去沒有好好利用，多半拿來作為燃料燃燒回收熱值。現在隨著淨零排放趨勢，加上台灣半導體產業蓬勃發展，對於氫氣需求增加，台化決定推動電子級低碳氫氣專案，規劃利用既有副產品低碳氫作為原料，建置氫氣純化相關設備，預定2027年第3季開始產出。

台化主管介紹，半導體製程中，包括金屬氧化物還原反應、EUV微影光源保護、CVD/MOCVD化學氣相沉積、廢氣處理與尾氣清潔等許多環節，會大量使用到高純度氫氣。

台化推動中的電子級低碳氫氣專案，可達到5N5的純度，意指純度高達99.9995%；另外，該原料氣也已取得第三方碳足跡認證，氫氣碳足跡為0.52 kgCO₂e/kgH₂，約為主流製氫技術的1/20。

台化主管表示，台化的石化製程每年會產生約5萬噸的副產品氫氣，目前首波先規劃提存2000噸來做成電子級氫氣，鎖定半導體應用，未來視情況拓展支援面板、LED等產業製程需求。

另一家老牌石化廠國喬5月底也宣布辦理新台幣50億元現金增資，其中最重要計畫就是新建低碳高純度氫氣產線，預計2028年上半年試車投量。

國喬同樣是拿石化製程的副產品氣氫做純化，國喬董事長邱德馨表示，氫氣為石化製程中的副產品，如今國喬憑藉本業優勢，將副產品氫氣純化升級，迎合市場需求與高值化商機。

國喬表示，深耕石化產業近50年，與台灣3大氣體公司及多家石化廠長期合作，具備氣體處理、純化與工安管理等核心競爭力。看準全球氫能趨勢與台灣半導體、AI產業擴產帶動，以及ESG減碳商機，用以還原清除表面氧化層、製造高純度材料的電子級高純度氫氣需求與日俱增。

國喬將於高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，並建置太陽能綠能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用。

國喬 台化 半導體

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