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斥資10億 彰化二林廣懿宮「儒教大樓」與「萬壽佛邸」上樑

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
主典官前立法院長王金平(左2)等人上香祝禱、恭讀上樑吉祥文疏。業者提供
主典官前立法院長王金平(左2)等人上香祝禱、恭讀上樑吉祥文疏。業者提供

祈求兩岸和平無戰禍，台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮斥資10億元規劃的第二期工程「儒教大樓」與「萬壽佛邸」二棟建物，27日舉行上樑典禮，前立法院長王金平、國民黨副主席季麟連上將、交通部長陳世凱、前彰化縣長卓伯源與代表縣長王惠美出席的彰化縣政府參議柯呈枋都到場見證。

現場同步舉行兒童繪畫比賽、大、小朋友闖關遊戲及公益園遊會，包括：書法臨摹、魔術飛鴿秀、特技、薩克斯風等多項表演正式揭開序幕熱鬧登場。儒教大樓與萬壽佛邸並預計於116年12月30日完工啟用。

彰化收圓二林萬合廣懿宮為祈願弭戰火、化災劫，履踐「台灣好，兩岸和」神聖使命，斥資10億元興建啟建儒教大樓與萬壽佛邸，期許成為儒、釋、道、耶、回等五教融貫的人才培育基地。

收圓總道場創辦人吳麗花老前人致詞表示，她一心祈願國家沒戰事，年年風調雨順，代代子孫向前行，過著好日子。

王金平說，這是他第六趟來二林萬合廣懿宮，他提到擔任立法院長任內，協調內政部、教育部輔導儒家成為儒教；今天「收圓」代表人和社會大眾都要修行、淬煉自性，而「圓」是中華傳統文化思想中渾然堅固、無所缺漏之善美狀態；當期以修習佛道的同時，也可以效法儒家經世濟民之精神，推己及人達到禮運大同世界的美好境地。

彰化二林廣懿宮斥資10億規劃「儒教大樓」與「萬壽佛邸」今日上樑。業者提供
彰化二林廣懿宮斥資10億規劃「儒教大樓」與「萬壽佛邸」今日上樑。業者提供

彰化 卓伯源 季麟連

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