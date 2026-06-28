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WebAR 串聯全球七座城市 跨域數位藝術展《共域座標 2026》正式啟動

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
《共域座標 2026》今(27)日舉辦全球同步實體開幕活動，吸引大批民眾參與。業者提供
《共域座標 2026》今(27)日舉辦全球同步實體開幕活動，吸引大批民眾參與。業者提供

台北設計與藝術指導協會(TPadd)發起，攜手世新大學圖文傳播學系兼任助理教授、獨立策展人錢臻皇，以及Splash Digilab AR技術團隊共同策劃的跨國藝術計畫《共域座標 2026｜PostTribe 2026：Signal Rituals 》正式線上啟動，並於27日舉辦全球同步實體開幕活動。

本計畫串聯了臺灣台北、台中、台南，以及日本東京、德國柏林、波蘭華沙、荷蘭阿姆斯特丹等七座城市，透過WebAR(網頁式擴增實境)技術，將數位藝術部署於公共空間，打造一場突破地域、時間與展館限制的跨國感官行動，重新定義城市與藝術之間的關係。

《共域座標2026》最大的特色，在於將藝術從傳統展館帶入城市日常。民眾無須下載任何應用程式，只需透過手機開啟指定網頁，即可於街角、公園、巷弄或建築空間中啟動WebAR作品，看見隱藏於現實世界中的虛擬藝術內容，讓科技、空間與創作在眼前交會。

策展團隊以「數位佔屋(Digital Occupation)」為概念，希望透過藝術重新打開公共空間的想像，讓城市成為一座沒有圍牆、沒有時差、沒有固定入口的美術館。

本次展覽以五大主題為策展核心，包括：科技泛靈、跨維族群、生態共生、內核療癒、感知政治。策展團隊說，這些議題不只是藝術創作的方向，更是現代社會共同面對的重要課題。

當AI與數位科技愈來愈貼近生活，它們早已不只是工具，而逐漸成為人們每天互動的夥伴；即使身處不同城市與國家，人們仍能透過網路建立連結、分享思想。

《共域座標 2026》希望透過藝術介入，引導觀眾重新找回對城市、自然與自身感知的敏銳度。

截至目前為止，《共域座標 2026》已邀集來自新媒體藝術、設計、教育及公益領域的多組創作者與合作單位共同參與，包括吳哲宇、王秉中、KF、周穆、洪梓倪、師大附中美術班、陳逸帆、楊誠、OH ROOM、Andy Yuchieh、JINK、Paris、Una、陳樂、AKIBO、渦 X 幽境、NAXS，以及台中市私立惠明視障者教養院等。

共同建構橫跨全球七座城市的數位藝術網絡，透過不同媒材與跨域合作，展現《共域座標 2026》對公共空間、科技媒介與社會連結的多元想像。

除了藝術創作之外，《共域座標 2026》也將公益關懷納入策展的重要內容。策展人錢臻皇在籌備期間，特別前往台中惠明視障者教養院參訪，深入了解院方長期陪伴視多重障礙院生的照護模式。

其中，一處名為「白屋」的感官空間，透過聲音、光感與互動科技等設備，協助院生舒緩情緒、探索感官，也讓策展團隊深受感動。錢臻皇表示：「科技不只是藝術創作的媒介，更可以成為陪伴與照護的重要力量。」

為此，本次特別將惠明視障者教養院納入《共域座標》的公益座標，希望藉由藝術與科技的串聯，讓更多人認識這座長年守護視多重障礙院生的公益機構，也讓更多值得被看見的故事走進大眾視野。

本次計畫也提出「貧瘠圖像(Poor Image)」概念，刻意採用低解析度、帶有數位雜訊的視覺語言。

策展團隊認為，在社群媒體高度追求精緻畫面與演算法推播的時代，不那麼完美的影像反而更貼近真實，也保留更多流動、分享與再創造的可能性。

《共域座標 2026》沒有門票，也沒有固定展館。民眾只需透過手機掃描QR Code，即可選擇所在城市、開啟探索地圖、前往指定座標啟動WebAR作品，自由互動、觀看與分享，讓自己成為這場跨國藝術行動的一部分。

策展團隊也邀請大家走進城市角落，也許就在某個不起眼的街景、公園或巷弄之中，就能與世界另一端的創作現場產生連結，展開一場充滿未知與驚喜的城市探索。

民眾透過手機開啟指定網頁，即可於街角、公園或建築空間啟動WebAR作品互動。業者提供
民眾透過手機開啟指定網頁，即可於街角、公園或建築空間啟動WebAR作品互動。業者提供

東京 台中 台北

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