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長榮航直飛華盛頓 寫里程碑

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／華盛頓26日電
長榮航空總經理孫嘉明（中）邀請駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使（左四）和夫人羅美珍（左三），以及AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson（右四）等人舉行切蛋糕儀式，象徵華盛頓特區-桃園航線圓滿啟航。長榮航／提供
長榮航空總經理孫嘉明（中）邀請駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使（左四）和夫人羅美珍（左三），以及AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson（右四）等人舉行切蛋糕儀式，象徵華盛頓特區-桃園航線圓滿啟航。長榮航／提供

長榮航空（2618）於美國華盛頓時間26日正式開航「華盛頓特區－桃園」直飛航線，首航儀式完成後，於華盛頓最具歷史代表性的「Willard InterContinental Washington, DC」舉辦盛大開航晚宴，兩場活動吸引美台政商界、航空及旅遊產業代表齊聚，共同見證台美航空往來的重要里程碑。

華盛頓為長榮航空北美第十個航點，也是台灣首家提供華盛頓特區與台北直飛服務的航空公司。長榮航空與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航典禮，由孫嘉明與維吉尼亞州航空局、華盛頓機場管理局及駐美代表處等代表共同剪綵，象徵華府直飛桃園航線正式啟航。立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪美團搭乘華盛頓飛往桃園的首航班返台，並受邀出席首航剪綵儀式。

孫嘉明表示，華盛頓新航線的開闢，展現長榮航空深耕北美市場的重要成果，華盛頓杜勒斯國際機場是進入美國首都圈的重要門戶，長榮航空成功將航網延伸至美國首都，不僅完善美東航網布局，也看好華盛頓商務、觀光及轉機市場發展潛力；隨著直飛航線開通，將帶動兩地商務往來及旅遊市場成長，也讓長榮航空北美航網布局更加完整。

韓國瑜表示，華盛頓特區－桃園直飛航線開通，不僅反映近年台美旅運需求持續成長，也象徵雙方夥伴關係邁向新的里程碑。華盛頓身為美國政治決策中心及全球重要外交樞紐，直航將有效縮短兩地距離。此次率領跨黨派立委團訪美，在國會外交、政府交流、智庫對話及與僑界、企業界互動方面均有豐碩成果，持續為台美交流與合作注入新動能。

駐美代表俞大㵢表示，今年適逢美國建國250周年，長榮航空選在此重要時刻開闢桃園－華盛頓直飛航線，將有助於進一步促進雙邊交流，深化台美友誼與合作。

開航晚宴包括AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson、駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢伉儷以及各國駐美使節、客貨運業者、台商等重要人士均出席。

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