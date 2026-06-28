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科技業搶卡位新興醫療

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內多數高科技業去年以來受惠半導體及人工智慧（AI）熱潮，帶動相關供應鏈接單接不完。但也有部分科技廠正在默默布局生技業，期許在半導體及資通訊產業之外，也能在其他新興領域開花結果。

半導體與光電設備業者漢民集團，近年來催生成立了禾榮科技（7799），主攻加速器型硼中子捕獲治療產品開發，這項結合新藥與放射性治療的大型醫療設備，已經獲得台北榮總、南京明基醫院、中附醫、義大等大型醫學中心的認可，國際市場也與新加坡策略合作、並計畫打入海灣國家市場。

力積集團近年來在董事長黃崇仁力挺下，透過投資公司成立智合精準醫學科技，黃崇仁早年曾經在醫學院任教，他特別鎖定抗體新藥BGM-2121，已獲美國FDA、台灣TFDA核准進行人體臨床試驗，初步鎖定最難治的胰臟癌，未來將自行將藥品推入市場，搶攻千億商機。

醫療器材用精密金屬零件製造商鐿鈦科技（4163）近日完成董事改選，科技大廠可成（2474）取得四席董事席次。可成表示，肯定鐿鈦多年來在高端精密金屬製造及醫療器材領域技術實力與發展潛力，目前持股比例已逾25%。

永立榮生醫董事長為簡奉任過去曾擔任璨圓光電董事長，自電子業退休後跨足生技領域，創辦台灣首家專注於羊水幹細胞與外泌體研發的永立榮，該公司研發的男性勃起功能障礙幹細胞新藥UA002，已完成臨床2a試驗最後一位受試者收案，目標今年底前公布臨床期中數據，朝新藥上市目標再跨一大步。

黃崇仁 半導體 義大

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