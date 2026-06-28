生技業母以子貴獲利豐收 鑽石投資醣基股價大漲

生技股近期吹起「母以子貴」概念股題材熱，在鑽石投資領頭下，包括台灣神隆（1789）、華安醫學（6657）、長佳智能（6841）、緯創資通（3231）、廣達（2382）、高林實業（2906）、倍利創投等八家公司今年年中起，都將受惠旗下轉投資事業而收獲生醫果實。

鑽石（6901）持股14.42%的醣基生醫，近期受惠美國食品藥物管理局（FDA）新法規趨勢帶動，股價兩個月內大漲逾3.8倍，已躍升為興櫃生技股股王，也為鑽石投資帶來超過30億元的帳面價值。隨著醣基近期在資本市場表現，有望讓鑽石今年第2季財報「母以子貴」獲得跳躍性的獲利成長。

統一集團台灣神隆轉投資的漢達生技（6620），受惠多癌症藥HND-039今年7月底取得美國藥證的利多題材，股價自6月中旬起從68.7元一路飆漲，不到半個月股價漲幅逼近四成。神隆持股漢達約10%，與漢達的結盟不僅是財務性投資，漢達未來更希望借重神隆的原料藥量產實力，實現「強強聯手」壯大國際市場的目標。

華安醫學近年來導入輝達平台，透過AI從全球約1,700多個小分子藥物，已找到五項「老藥新用」產品，華安已在去年8月成立100%子公司源華智醫，目標每年篩選出七至十項改良藥物，且將在今年第3季引進科技大廠投資，目標明年正式登錄興櫃，開創「AI+新藥」合作新紀元。

AI醫療軟體公司長佳智能，則是透過50%子公司長聯科技來發展生成式AI照護型機器人，歷經六個月的實地驗證已順利完成，實測表現亮眼，6月起開始量產出貨至國內各醫學中心。長聯科技的股東除了長佳智能之外，還有群聯科技、趨勢科技及上銀（2049）等，未來將共同推廣國際醫療照護市場。

緯創資通持股近20%的沛爾生醫（6949），自行發展細胞新藥CAR-T製劑PL001，已經完成臨床二期試驗，公司正依《再生醫療製劑條例》申請臨時藥證，目標今年底、明年初拿到上市許可。為了因應後續生產需求，緯創再度支持沛爾成立台灣細胞製造公司（tcmc）公司，其新廠已在日前落成啟用，每年可供應300名病患需求。

此外，包括廣達投資的雲象科技（7803）、高林實業轉投資的杏昌生技（1788）、倍利創投轉投資的仁新醫藥，也分別在智慧醫療、針劑及新藥的海內外市場攻城略地，市場預期各公司今年都將因「母以子貴」題材而受到市場關注。