隱形冠軍／Nitra矽谷經驗 創造新舞台

SparkLabs Taiwan創辦人及管理合夥人邱彥錡指出，Nitra是來自矽谷的高成長新創，但與台灣有很深的連結。創辦人Jonathan本身有台裔背景，希望把自己在美國創業與募資過程中累積的資源、經驗與國際視野帶回台灣，讓更多台灣人才有機會參與真正全球級的新創公司。

他指出，對一家國際新創來說，進入一個新市場，從來不只是「找到幾位工程師」這麼簡單。從辦公空間建置、人才招募、公司文化磨合，到在地營運、法規理解、媒體曝光，甚至投資人與生態圈連結，每一個環節都可能消耗創辦人大量時間與精力。

如果所有事情都從零開始摸索，成本極高，也容易錯失高速成長的黃金窗口。SparkLabs Taiwan扮演的角色不只是投資人，更希望成為國際新創進入台灣生態系的第一個在地夥伴。

他指出，Nitra決定在台灣建立團隊時，SparkLabs Taiwan協助他們從最實際的需求開始，包括提供早期辦公空間，讓團隊能快速展開運作。SparkLabs的工作團隊就在Nitra團隊後方幾排，遇到營運、招募或任何突發問題，都能第一時間一起處理。這看似只是空間支持，但對早期新創而言，卻能大幅降低跨國落地的摩擦成本，讓創辦人能把更多時間專注在產品、市場、客戶與募資上。

SparkLabs在Nitra僅用投影片簡報後就決定投資。邱彥錡說，台灣國際化固然是將本地新創送出去。但另一個同樣重要的命題是「如何讓更多國際級創業機會走進台灣」。當國際創辦人願意把台灣納入公司成長藍圖，而本地創投與加速器能提供真正有價值的支持時，台灣人才獲得的不只是工作機會，也是參與世界級企業從0到1、從1到100成長的機會，親身累積矽谷式的高速成長文化、國際視野與創業經驗。