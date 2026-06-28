隱形冠軍／Nitra看中人才庫 來台打造研發基地

早期投資Nitra的國際創投暨新創加速器SparkLabs創始管理合夥人邱彥錡某次和Nitra執行長陳兆慶聊天時，陳兆慶提到公司在招募第一批美國工程團隊時遇到不少挑戰，邱彥錡半開玩笑建議：「為什麼不試試台灣？」並推薦SparkLabs還可以提供初期的辦公空間，讓團隊快速開始運作。

這段看似輕鬆的對話，後來成為Nitra在台灣建立工程團隊的起點。

兩年來Nitra營收從零突破至3,300萬美元，產品涵蓋多個醫療後台系統，強大的技術引擎正是陳兆慶飛回台灣一個個面試出來的研發團隊，他計劃在未來一年內，將台灣團隊由30人擴編至100人以上。

為什麼特地到台灣找人才？陳兆慶強調，台灣有頂尖教育系統養成的工程人才，全世界看到台灣在晶片、台積電等硬體領域的偉大，但忽略了軟體與電腦科學的潛力 ，「台灣世界級的軟體研發人才，嚴重缺乏足夠的國際舞台與機會。」

他眼中台灣人才的核心優勢，包括兼具刻苦耐勞與聰明才智，在矽谷型態的新創中，這種特質能產生極高、極具爆發力的「加速成長（Accelerate growth）」催化作用。

為了讓台灣團隊具備與美國一致的矽谷思維，陳兆慶初期採取「身體力行」管理方式，在初創台灣團隊的前四個月，他每天坐在台灣辦公室，與剛招募來的前五位員工「坐在一起寫程式（Code together）」 ，每天帶領團隊與美國跨海開會，一起改變傳統台灣職場保守心態。

他說，最重要的一次是打破台灣人往往同儕間不敢給予直接反饋（Direct feedback）的文化，他告訴工程師，「直接回饋不是批評，而是幫助同儕進步。」 將高透明度的矽谷文化成功移植到台灣現場，即使有員工落淚，兩年內仍創造「零離職率」的完美凝聚力 。

陳兆慶說，他希望向全球科技圈證明，台灣不僅硬體強，也有養成頂尖軟體研發團隊的實力。透過提供與美國矽谷接軌的工作環境，讓台灣的在地青年「不需要離開故鄉、不需要移民，就能在台灣本土打造出世界級的產品」，在台灣打造世界級的軟體舞台。