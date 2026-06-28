隱形冠軍／Nitra擴充產品功能 要跟患者「面對面」

Nitra在今年初完成總額達1.87億美元（約新台幣59.8億元）的B輪募資與融資，除了投入擴充產品功能，並進軍海外市場。

「除了醫生專業以外的事務，Nitra平台都可以幫忙解決」，Nitra執行長陳兆慶表示，在現有的財務與採購庫存系統外，今年3月推出最新的「AI看診管理」模組，導入AI Agent直接切入輔助醫生臨床看診營運的自動化報告。下一步，團隊將全力推進收益周期管理、診所行銷及薪資人力管理等三大全新模組開發。

陳兆慶指出，隨著模型的深度開發，將帶領Nitra跨越傳統後勤辦公室的角色，逐步跨足「患者面對面（Patient-facing）」以及核心營運，擴大營運領域，今年底服務診所數目標突破3,000家。

此外，Nitra亦啟動國際化擴張計畫，海外首波戰略地圖明確鎖定在台灣、韓國、日本與加拿大等四個指標性市場。

陳兆慶指出，各國金融體系與醫療制度存在巨大鴻溝，例如台灣擁有高度集中的健保體制，診所也不像美國那樣高頻率地使用企業信用卡進行物資採購，因此不會照搬金融科技的解決方案，在發展台灣與日韓等海外市場時，將改以「AI軟體服務」為核心，輸出AI Agent與自動化技術，透過軟體技術解決各地醫療產業特定痛點，打入國際市場。

因為過去創辦團隊有過成功的創業、上市經驗，Nitra也迅速被視為明日之星，獲得資金追捧，不過，陳兆慶坦言，將Nitra的長遠發展比作輝達（NVIDIA），創辦團隊有在這家公司努力十至20年的心理準備。期待股東的資金具備長期的承諾（Long-term commitment），主動關心，而不是只想賺快錢的股東。

更重要的是，期望跨國投資人能主動參與協助公司，持續詢問能幫忙引薦，協助公司帶來更多客戶與通路合作，擔任「引路人」的角色。他指出，例如台灣投資人已著手引薦台灣的醫院系統通路，韓國投資人也將協助對接當地的銀行與市場資源，透過引路人們的支持，讓Nitra出海打造世界級舞台。