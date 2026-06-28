隱形冠軍／Nitra報帳、採購不抓狂 AI當後勤 搞定醫院雜務

每年產值高達6兆美元的美國醫療市場，碎片化、低效率與繁瑣的「行政地獄」成為醫病的噩夢。Nitra執行長Jonathan Chen（陳兆慶）與董事長Timothy Hwang看見醫療行政的結構性痛點，兩人創業時，選擇診所最不願面對的「申報帳務與財務採購」切入，推動醫療金融科技革命。

陳兆慶指出，Nitra的創業也是他個人經驗與對整體市場的深刻洞察。父母年紀漸長，他開始面臨挫折的照顧體驗。他舉例，母親在美國就醫，光是預約門診要等上幾個月，看診時間只有短暫的10分鐘，下一次複診竟然得排到六個月後，這種狀況「是真實、也讓人極度沮喪」，他自己在疫情期間也因為濕疹，同樣經歷預約要等好幾周、就醫前後要填寫各種保險表單的碎片化流程。

「為什麼在美國看醫生這麼難？」陳兆慶與百餘位醫生討論後發現，醫生的專業是治病，但最累的是耗費大量精力去完成複雜的保險理賠與後勤行政作業，多數診所甚至還在使用二、三十年前的過時軟體，較大型的醫療院所每天要採購幾萬美元的特殊藥品、昂貴的手術儀器。但銀行對醫療產業信任不夠，給診所的信用卡額度低、審核慢，也沒有醫療採購的優惠。

解決市場痛點 推獨家信用卡

疫情期間，醫療供應鏈更顯脆弱，診所與醫療中心面臨耗材與藥品短缺，後勤跟不上臨床需求。陳兆慶與Timothy Hwang意識到醫療體系充滿「糟糕的財務決策」，是最少人碰的盲區，決定從金融與後勤數位轉型切入，攜手創辦Nitra。

儘管創業初衷明確，但要在複雜醫療體系中找到最佳切入點考驗新創應變能力 。陳兆慶說，他們嘗試過會計軟體、銀行金融軟體、保險理賠系統等方向，但沒找出明確路徑。

他們與上百位醫生深度訪談後，感受到診所每月在「藥品與醫療耗材」上的採購支出極其龐大，但這項採購流程沒有任何數位化工具協助改善，靠人工整理來自各供應商大量的紙張表單，填寫許多對保險公司的支付文件，以及傳統的會計財務軟體。

Nitra首個主打產品「Nitra Card」、全美第一張專為醫療機構打造的信用卡應運而生。他們去參加首場醫療產業研討會，即使產品尚未成熟，但標榜「專為購買醫療耗材設計的公司信用卡」，帶來第一波六位醫生客戶。團隊緊密與這六位醫生溝通，修正產品，當參加第二個醫療產業研討會時，再拿下21位客戶。

Nitra成立初期，也遇到新創公司常見的定位挑戰。陳兆慶說，初期他們將目標客群設定在「一般醫生」，例如家醫科，但發現家醫科醫生營運更受限傳統保險體制的繁瑣制約，對金融創新科技的敏銳度與採購彈性也不高。他們轉向「高含金量」的自費專科領域，包括皮膚科、整形外科及醫美診所。因為這群專科醫生有更強烈商業敏感度、極高的耗材藥品採購頻率，且營運更講求效率。

設一站式平台 終結行政地獄

透過與醫生討論及現場觀察，Nitra為美國醫療院所打造一站式的財務與工作流程平台，包含專為醫療產業發行的應付帳款與財務自動化平台，導入AI Agent協助醫師與診所團隊將繁瑣的行政作業轉為自動化，從財務管理擴展至採購、庫存與病患溝通等核心營運場景，目前產品涵蓋自動化財務系統、採購與庫存管理及AI看診管理服務。透過診所上傳帳單累積的大數據洞察診所採購的供應商、項目與金額，與上游供應商談判，建立整合超過35萬種醫療用品項目的採購平台。

短短兩年，Nitra業績爆發式成長，2024年營收400萬美元，2025年營收成長達740%，年化營收從400萬美元（約新台幣1.3億元）躍升至超過3,300萬美元（約新台幣10.6億元）服務超過700家診所、數千名醫師用戶；今年服務診所數將突破3,000家，年化營收目標達1.5億美元，平台年化交易額估達40億美元。