長榮航空華盛頓開航晚宴賓客雲集 歡慶北美第十個航點開航

長榮航空（2618）於美東時間26日晚間在華盛頓特區的「華盛頓特區威拉德洲際酒店（Willard InterContinental Washington, DC）」舉辦盛大開航晚宴，由長榮航空總經理孫嘉明主持，現場貴賓雲集，包括AIT華盛頓總部執行理事Ms. Ingrid Larson、駐美國臺北經濟文化代表處俞大㵢大使和夫人，以及美國國務院、華盛頓機場管理局、華盛頓特區旅遊局、各國駐美外使代表、客貨運業者及台商等重要貴賓皆出席，共同歡慶長榮航空華盛頓-桃園開航的重要時刻。

為慶祝這歷史時刻，孫嘉明邀請駐美國臺北經濟文化代表處大使俞大㵢，以及AIT華盛頓總部執行理事Ms. Ingrid Larson和美國國務院台灣協調處處長Ms. Judy Kuo進行切蛋糕儀式，象徵新航線圓滿啟航。

孫嘉明致詞時表示，華盛頓新航線的開闢，展現了深耕北美市場的豐碩成果。華盛頓特區不僅是美國的首都，更是眾多跨國企業及國際機構等總部的所在地，匯聚了全美最頂尖的人才，並有豐富多元的歷史人文景觀，例如莊嚴的白宮、國會大廈以及世界級的博物館群，定能帶動兩地商務往來與觀光旅遊熱潮。

長榮航空華盛頓航線開闢後，提供每周4班的服務，以波音787-9客機飛航，北美旅客能經由長榮航空綿密完善的亞洲航網，便捷轉機前往亞洲各大主要城市，同時也可透過長榮航空洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、溫哥華、多倫多共10條北美直飛航線，每周共計98個航班，再結合星空聯盟成員加拿大航空、聯合航空、哥倫比亞航空及巴拿馬航空合作聯營航班，並和阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西南航空與西捷航空等多家主要航空公司合作，航網延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。