車市新變局／油電混合車今年市占衝40% 兩大優勢助攻

2021年電動車崛起之後，各國政府力推電動車，認為電動車將是未來環保節能的主流，甚至紛紛訂出燃油車的落日時程，時至今日，電動車占台灣整體車市的比例僅8%，油電混合車卻從2021年時的13%市占率持續躍升，去年已來到31%，甚至今年持續拉升，有機會來到40%。

電動化車包含油電混合車（HEV）、插電式油電車（PHEV）與純電車（BEV），電動車在當前快速崛起，初期以美國的特斯拉為主力，歐系車跟隨著各國政府的政策陸續將主流車款調整為電動車，但隨著中國電動車挾著政府補助、電池優勢以及強勢市場規模經濟，彎道超車，價格遠低於歐美電動車，而且車款大量推出，甚至積極發展外銷市場，造成對歐美汽車品牌的壓力大增。

一時之間，國際氛圍逆轉，不只各國不再談及燃油車的落日時程，共同抵禦中國電動車，油電混合車兼具節能而且沒有里程焦慮的兩大優勢，以及對電池的需求小於純電車，逐漸超越純電車，連歐美汽車品牌也將主軸移到油電混合車。

純電車與油電混合車到底誰是主流，目前看來，日本豐田汽車取得優勢。過去幾年豐田汽車社長豐田章男因為在電動車的著墨少，遭遇相當大的壓力，如今情況丕變，印證他的看法正確，新車陸續改款後，油電車更成為主力，今年年初發表的RAV4改款，就是全車系不再推出燃油車，並以油電車為主力。

同時，3月中東戰爭之後油價大漲，油電車或是插電式油電車都可以有效降低每個月的加油成本，成為近期市場上的主流產品。

高油價推升電動車與油電車的銷售，和泰車Toyota品牌4月開始買車送電子後照鏡搭上高油價效應，油電車受訂比率提升大約5%到10%，電動車受訂數則成長25%。

本田汽車今年導入CR-V e:HEV電油動力車款，並在導入後，Honda將成為全車系皆提供「以電為主、燃油為輔」的e:HEV電油動力系統選擇的首選品牌，成為另一家全面採行油電混合動力的車廠。

不只是和泰車（2207）和台灣本田強推油電混合車，南陽實業也宣布今年現代汽車將增加導入油電混合動力的車款。不過南陽實業採取多元動力的策略，同步推電動車、汽油車與油電車，依據不同的需求選擇不同的產品。

特斯拉是純電車的代表，今年第1季的銷售表現驚人，歐系車廠對於純電車的推動相對積極。台灣賓士在CLA發表大改款時，除了較改款前一口氣降價約20萬元之外，汽油車與純電車幾乎相同售價（汽油車款扣除貨物稅減徵5萬元的優惠後與電動車相同售價），以同樣的售價提供消費者選擇。同一款車同時有汽油車和純電車將是未來賓士的策略，預期未來電動車占品牌的比重也將從原本的10%大幅拉升。