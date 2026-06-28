車市新變局／全年車市掛牌 估44萬台

2025年車市受關稅與貨物稅調降的傳言影響之下，車市買氣遭到了殘酷打擊，但年終反轉情況拉出尾盤，12月車市總領牌47,303台，年增15%，月增更達三成，終於使2025年全年車市達到414,436台，年減9%。

台灣的汽車市場在貨物稅汰舊換新，購買新車5萬元的補助案通過之後，每年銷量都穩定站在40萬台之上。影響汽車市場規模的因素包括全球景氣、台灣經濟表現、各品牌新車推出的狀況等等。

近幾年來，台灣的經濟堪稱穩定，去年面臨40萬台保衛戰的關鍵因素，是因汽車進口關稅傳出將調降為零，一時之間所有進口品牌銷售急凍，之後再傳出進口關稅調降以美製車為限，車市買氣恢復未久，再傳出將調降貨物稅，一直到第4季貨物稅加碼補助為5萬+5萬元定案，將近半年的時間車市受到衝擊，使得2025年在十年間墊底。

依據龍頭車廠和泰車（2207）的看法，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台，較去年增加2.6萬台。進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長。在政策延續與需求回補的雙重推動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。

不過其餘許多品牌並非如此樂觀，油價高漲、美製車的關稅尚未落實，進口車的買氣持續觀望，市場變數仍多，能不能上44萬台，尚待觀察。