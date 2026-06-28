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車市新變局／特斯拉一馬當先 BMW 緊追

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

近五年電動車銷售已大幅成長，特斯拉穩居電動車龍頭地位，但除了特斯拉之外，第二位以下的品牌變動相當大。

保時捷是在特斯拉之外，最早拓展電動車市場的品牌，在2021年以805台居電動車銷售亞軍，但隨後BMW快速攀升，包括iX、iX1等都是市場熱銷車款。

BMW從2022年的966台到2023年3,409台，以及2024年的6,379台，銷量逐年攀升，大約維持全品牌二成的市占，僅在去年因進口車關稅以及新車款推出時程相關因素影響，回落到3,720台。

賓士在電動車的市場表現落後於BMW，不過今年年初賓士發表CLA車款，以電動車和燃油車同等售價拓展市場，賓士未來推出新車時，同一款車會同時提供燃油車與電動車兩種選項，此舉可望使得賓士的電動車銷售獲得成長。

除了BMW的電動車策略積極之外，LUXGEN在2024年推出n7，當年度銷售7,121台，次年降為3,454台，納智捷在去年由鴻華先進（2258）主導之後，鴻華先進的電動車品牌轉為FOXTRON，今年前四月掛牌數為1,140台。

早期電動車以特斯拉和歐系品牌為主力，但今年TOYOTA電動車態度轉趨積極，去年底發表的電動車款價格極具競爭力，今年前四月累積掛牌已來到1,639台，位居第二位，TOYOTA原本以油電車作為電動化汽車的主力，即使多元化發展，電動車的戰力也相當可觀。

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