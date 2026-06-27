「1980愛的迴響」台南登場 AI守護心靈、藝術溫暖府城

「1980愛的迴響」公益行動巡迴展，繼台北、台中展出獲得熱烈回響後，正式來到文化古都台南，自6月25日至29日在百年歷史建築「臺南硓𥑮石．芳宅」展出，並於6月27日上午舉行開幕記者會。「1980愛的迴響」公益行動巡迴展開幕，包括「張老師」基金會董事長葛永光、臺南「張老師」中心榮譽主任委員劉招明、主任委員徐國潤等多位長年投入公益服務的重要幹部均親自出席，以數十年如一日的熱忱支持心理健康工作。

「張老師」基金會成立於1969年，五十多年來持續透過「1980—依舊幫您」心理輔導專線，陪伴無數民眾走過人生低潮，成為許多人生命中的溫暖依靠。因應AI時代來臨，基金會正積極推動「1980（依舊幫您）AI智能客服系統」，並已開發生成式AI互動教育平台「小優心事」，未來將巡迴全台高中及大專校園，透過互動遊戲協助青少年提升心理健康素養、社會情緒表達能力及同理心，培養彼此成為守護生命的支持者。

此次公益巡迴展最大的亮點，是三位建築界重量級企業領袖首次以藝術家身分共同展出作品，包括龍寶建設董事長張麗莉、生產力建設董事長張忠弘，以及麗明營造董事長吳春山。活動由長期投入公益推動的生產力建設總經理張芳民發起串聯，希望藉由藝術創作結合公益義賣，落實「心理關懷 × 藝術公益 × ESG社會共好」的理念。三位企業家以攝影、雕塑及藝術創作，分別詮釋生命、自然、人文與建築美學，並將作品捐作公益，讓藝術不只是欣賞，更成為療癒人心、回饋社會的重要媒介。

本次展覽特別選擇位於台南中西區的歷史建築「臺南硓𥑮石．芳宅」作為展覽場域，希望透過府城的人文底蘊、老宅空間與藝術展覽相互融合，營造兼具文化、美學與心理療癒功能的「境教」場域。主辦單位暨策展人章羽承表示，希望透過「1980愛的迴響」公益巡迴展，讓藝術成為陪伴人心的重要力量，也藉由建築、文化、藝術與心理支持的跨域合作，打造屬於台南的人文療癒空間，讓更多人在城市中找到幸福與溫暖。