快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

「1980愛的迴響」台南登場 AI守護心靈、藝術溫暖府城

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
「1980 愛的迴響」公益行動巡迴展，自6月25日至29日在百年歷史建築「臺南硓𥑮石．芳宅」展出。圖／主辦單位提供
「1980 愛的迴響」公益行動巡迴展，自6月25日至29日在百年歷史建築「臺南硓𥑮石．芳宅」展出。圖／主辦單位提供

「1980愛的迴響」公益行動巡迴展，繼台北、台中展出獲得熱烈回響後，正式來到文化古都台南，自6月25日至29日在百年歷史建築「臺南硓𥑮石．芳宅」展出，並於6月27日上午舉行開幕記者會。「1980愛的迴響」公益行動巡迴展開幕，包括「張老師」基金會董事長葛永光、臺南「張老師」中心榮譽主任委員劉招明、主任委員徐國潤等多位長年投入公益服務的重要幹部均親自出席，以數十年如一日的熱忱支持心理健康工作。

「張老師」基金會成立於1969年，五十多年來持續透過「1980—依舊幫您」心理輔導專線，陪伴無數民眾走過人生低潮，成為許多人生命中的溫暖依靠。因應AI時代來臨，基金會正積極推動「1980（依舊幫您）AI智能客服系統」，並已開發生成式AI互動教育平台「小優心事」，未來將巡迴全台高中及大專校園，透過互動遊戲協助青少年提升心理健康素養、社會情緒表達能力及同理心，培養彼此成為守護生命的支持者。

此次公益巡迴展最大的亮點，是三位建築界重量級企業領袖首次以藝術家身分共同展出作品，包括龍寶建設董事長張麗莉、生產力建設董事長張忠弘，以及麗明營造董事長吳春山。活動由長期投入公益推動的生產力建設總經理張芳民發起串聯，希望藉由藝術創作結合公益義賣，落實「心理關懷 × 藝術公益 × ESG社會共好」的理念。三位企業家以攝影、雕塑及藝術創作，分別詮釋生命、自然、人文與建築美學，並將作品捐作公益，讓藝術不只是欣賞，更成為療癒人心、回饋社會的重要媒介。

本次展覽特別選擇位於台南中西區的歷史建築「臺南硓𥑮石．芳宅」作為展覽場域，希望透過府城的人文底蘊、老宅空間與藝術展覽相互融合，營造兼具文化、美學與心理療癒功能的「境教」場域。主辦單位暨策展人章羽承表示，希望透過「1980愛的迴響」公益巡迴展，讓藝術成為陪伴人心的重要力量，也藉由建築、文化、藝術與心理支持的跨域合作，打造屬於台南的人文療癒空間，讓更多人在城市中找到幸福與溫暖。

台南 台中 葛永光

延伸閱讀

規模史上最大！台灣視覺藝術展登西班牙馬德里皇家植物園

知名舞台設計王世信辭世 文化部頒贈旌揚狀

淡水社區大學25週年成果展 淡水好玩藝滿城風景

世界先進家庭日 董座加發每人「最高3.5萬」辛勤獎金

相關新聞

中信慈善基金會舉辦課輔共融營 陪育幼院童體驗星際探險

中國信託慈善基金會今天於國立台灣科學教育館舉辦「114學年度課輔共融營」，近百位中國信託愛心志工攜手衛生福利部北區兒童之家院童，以及曾參與課輔服務方案的自立青年齊聚一堂，重溫昔日課輔班的美好回憶。

首屆亞太在宅醫療大會登場 賴清德：讓醫療主動走入家庭與社區

賴清德總統27日上午出席「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」時表示，面對高齡人口增加、慢性病及失能照護需求持續攀升，政府正積極推動「在宅急症照護試辦計畫」及智慧居家照護生態系，讓醫療不再只是被動等待病人到醫院，而是主動走入家庭與社區，提供更符合需求、更具尊嚴與溫度的照護服務。

加油再等等！中油下周一調降國內汽、柴油各降1元及0.8元

台灣中油公司27日宣布，自29日凌晨零時起至7月5日晚上12時止，汽、柴油各調降1元及0.8元，分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升29.5元。

長榮航空華盛頓開航晚宴冠蓋雲集政商界齊賀台美空中橋梁啟航

長榮航空（2618）於美東時間26日晚間在華盛頓特區著名的「Willard InterContinental Washington, DC」舉辦華盛頓－桃園直飛航線開航晚宴，慶祝台灣首家直飛華盛頓特區的航空公司正式啟航。晚宴由長榮航空總經理孫嘉明主持，美台政商界及航空旅遊產業重要人士齊聚一堂，共同見證這項具歷史意義的新航線啟用。

世界先進家庭日 董座加發每人「最高3.5萬」辛勤獎金

晶圓代工大廠世界先進（5347）27日於六福村主題樂園舉辦家庭日活動，現場氣氛溫馨熱絡。今年為世界先進睽違三年再次於主題樂園舉辦家庭日，延續每年規劃不同主題的傳統，透過充滿歡樂與活力的樂園體驗，鼓勵同仁與家人共享多元生活樂趣，不僅促進家庭情感交流，更進一步凝聚團隊向心力。此外，世界先進董事長方略宣布，今年辛勤獎金發放規劃，依同仁職務層級提供獎勵，發放金額約落在新臺幣1萬元至3.5萬元之間。

長榮航華盛頓直飛桃園首航 韓國瑜剪綵見證

長榮航空（2618）於美國華盛頓時間26日正式開航「華盛頓特區－桃園」直飛航線，立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪美團搭乘華盛頓飛往桃園的首航班返台，並出席首航剪綵儀式。他表示，新航線開通象徵台美夥伴關係邁向新里程碑，未來將為雙方交流與合作注入更多新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。