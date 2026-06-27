詹文男×莊曜宇 從實驗室到病床旁：AI 驅動生醫產業新篇章

在高齡化、少子化與醫護人力短缺三大挑戰交織下，醫療產業正面臨前所未有的轉型壓力。未來醫療的競爭，已不只是新藥、新醫材或更先進設備的競賽，而是如何運用數位科技、AI與跨域協作，讓創新真正走進醫院、走入臨床，並有效回應全民健康與產業升級的需求。

數位轉型學院院長詹文男於《大師543》節目中，特別邀請工研院生醫與醫材研究所前所長莊曜宇，分享工研院生醫所如何串連醫藥、醫材、AI、醫院與新創，從科技研發走向臨床驗證、產業化與國際市場，推動臺灣生醫產業邁向新的成長曲線。

工研院生醫所前身可追溯至1999年成立的生物醫學工程中心，後續整合生技與醫藥研究所、醫療器材科技中心，成為今日的生醫與醫材研究所。莊曜宇指出，生醫所的核心角色，就是成為學術與產業之間的橋梁，將研究成果轉化為能被市場採用的新產品、新服務與新商業機會。

目前，工研院生醫所擁有400多位專業人才，其中超過百位博士，研究範圍涵蓋小分子與大分子藥物、中草藥、保健食品、醫療器材、細胞治療、智慧醫療、在宅醫療與長照等領域。這種跨領域研發能量，也讓生醫所不只是技術開發單位，更逐漸成為連結醫院、企業、投資人與國際市場的創新平台。

在醫藥研發方面，工研院生醫所近年完成免疫檢查點抗體藥物的技術移轉，協助國內藥廠發展新一代癌症免疫治療。醫材領域則推出射頻熱消融系統，並與國內大型電子企業共同研發，取得臺灣及美國相關許可，且已納入健保給付，讓研發成果真正走進醫院，成為病人可使用的治療方案。

面對超高齡社會帶來的眼疾需求，生醫所也積極布局青光眼與黃斑部病變等眼科藥物研發。其中，透過特殊藥物傳輸技術，未來有機會以點眼藥水取代部分眼內注射治療，降低患者反覆打針的恐懼與不便。這類創新不只是技術突破，更反映醫療科技應從病人需求出發，重新設計治療體驗。

除了技轉，工研院生醫所也積極培育新創。過去15年已衍生多家新創公司，近期更成立艾諾細胞科技，聚焦免疫細胞擴增技術與細胞治療應用。莊曜宇表示，法人機構的任務不應止於將技術轉給既有企業，更應協助研究團隊走向創業，讓研發成果形成新公司、新產業與新市場。

在AI應用方面，工研院生醫所早在2023年即成立AI大數據組，將AI視為生醫研發、醫院營運與智慧照護的重要引擎。其中，與亞東醫院合作的AI護理交班助理，透過語音辨識、文字轉錄與智慧流程協作，協助護理人員減少行政與交班負擔，每月約可節省200小時工作量。這項成果說明，AI不只是醫療科技的展示工具，而是能真正改善醫護現場、舒緩人力不足的具體解方。

詹文男指出，生醫產業發展需要的不只是單點技術，而是完整生態系。從臨床需求、研發驗證、法規取證、企業量產、資金支持到國際市場，每一個環節都必須被串聯。工研院生醫所所扮演的，正是整合這些關鍵資源的推動者。

談及未來，莊曜宇強調，工研院生醫所將以「打造健康臺灣、推動國際生醫產業跨域創新」為目標，持續協助臺灣生醫技術走向全球。從藥物、醫材到AI智慧醫療，從技術研發、臨床實證到新創培育，臺灣生醫產業正逐步建立屬於自己的全球競爭力。

想深入了解工研院生醫所如何以AI、醫材、藥物與跨域合作，開啟臺灣智慧醫療與生醫產業的新篇章，千萬別錯過《大師543》詹文男教授與莊曜宇博士的精彩對談。專訪完整內容，立即點擊收看：

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