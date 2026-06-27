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抗熱型香菇新菌種 串起台日羈絆

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

台中新社香菇產量占全國五成以上，品質暨產量皆稱霸全台。唯近年來傳統菌種老化，加上對氣候變遷適應力降低，產量由單一太空包可達300公克下降到僅約200公克左右，香菇產業整體產值下跌近四分之一。

為挽救菇農生計，善盡社會企業責任，台中市新社區農會在農業部與台中市府農業局輔導下，於2020年召集台中市轄區内的八家農會，協同台農投資股份有限公司，共同成立蕈源生物科技股份有限公司，並透過農業部農業試驗所技術移轉與輔助，致力研發新一代香菇菌種太空包。

2024年在香菇王集團第一名店居中安排下，雙方簽訂合作備忘錄，並於2025年開始引進日本香菇第一品牌森產業株式會社的抗熱型菌種，在台灣展開田野實驗。歷經長達一年以上的田野實驗，並詳細記錄相關科學參數後，在蕈源生物科技董事長羅文正、第一名店王維君總經理、台中區農會廖述宗總幹事、台中大肚農會趙信賓總幹事等人率領下，會同農業試驗所菇類專家石信德博士及呂昀陞博士等人，於6月25日組團前往群馬縣森產業香菇生產基地總部參訪交流，並由森產業第三代社長森裕美親自出面接待。

在26日上午舉行的台日香菇產業技術交流會中，由台中新社區農會總幹事羅文正分享日本抗熱型香菇菌種在台灣的田間試驗成果及未來合作展望，而農業試驗所呂昀陞博士說明台日香菇研究合作方向。其後，由第一名店總經理王維君分享第一名店創辦人王義郎與森產業跨越四代、延續近半世紀的合作情誼。最後，三方就菌種研發、栽培技術、市場應用及未來合作深入交換意見，並互贈伴手禮，確認台日農業交流與友誼持續深化。下午的參訪行程則由森裕美社長親自帶領眾人參觀沼田工廠，深入瞭解日本及世界首屈一指的菌種研發中心。

森產業創立於1936年，創辦人森喜作博士乃世界香菇人工栽培之父，首開將香菇由野生種植轉移至室內栽培成功之先河。日本境內近八成香菇菌種皆由森產業供應，早年新社菌種亦來自森產業。第一名店創辦人已故董事長王義郎，在近五十年前認識在台灣推廣香菇的森喜作博士，從此開啟雙方台日香菇暨多種日本食品交流的半世紀情誼，並為台灣高溫氣候量身打造香菇新品種，乃是台日農業交流合作的重大關鍵，亦為透過源頭的日本祖師爺之提點牽成，促使台灣整體菇類產業脫胎換骨，以轉型升級之轉捩點；不僅能提升台灣本地菇農收益，並能同時造福台、日兩國消費者，開創雙贏的新局面。

香菇 台中市 農業部

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