長榮航空華盛頓開航晚宴冠蓋雲集 政商界齊賀台美空中橋梁啟航

長榮航空（2618）於美東時間26日晚間在華盛頓特區著名的「Willard InterContinental Washington, DC」舉辦華盛頓－桃園直飛航線開航晚宴，慶祝台灣首家直飛華盛頓特區的航空公司正式啟航。晚宴由長榮航空總經理孫嘉明主持，美台政商界及航空旅遊產業重要人士齊聚一堂，共同見證這項具歷史意義的新航線啟用。

出席貴賓包括AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson、駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢及夫人、美國國務院官員、華盛頓機場管理局、華盛頓特區旅遊局代表，以及各國駐美使節、客貨運業者與台商等，共同歡慶長榮航空華盛頓－桃園航線正式開航。

此次晚宴特別選在擁有超過200年歷史、素有「總統飯店」美譽的Willard InterContinental Washington, DC舉行。該飯店曾接待多位美國總統、皇室成員及文化界名人，是華盛頓最具代表性的歷史地標之一。長榮航空也將品牌元素巧妙融入宴會空間，展示皇璽桂冠艙與豪華經濟艙機上服務用品，並安排爵士樂演出及精緻餐飲，讓與會嘉賓在濃厚的慶賀氛圍中，進一步體驗長榮航空高品質的品牌形象與服務特色。

晚宴中，孫嘉明邀請俞大㵢代表伉儷、AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson，以及美國國務院台灣協調處處長Judy Kuo共同進行開航蛋糕切蛋糕儀式，象徵華盛頓－桃園直飛航線順利啟航。隨後並邀請馬里蘭州州務卿Susan Lee、華盛頓機場管理局航空業務發展副總裁Paul Bobson、華盛頓特區旅遊局資深副總裁Theresa Belpulsi，以及交通部觀光署紐約辦事處主任莊靜真等貴賓共同舉杯祝酒，慶賀新航線正式投入營運，也期盼未來在政府與產業各界支持下，持續深化台美經貿、觀光及文化交流。

孫嘉明表示，華盛頓新航線的開闢，展現長榮航空深耕北美市場的重要成果。華盛頓特區不僅是美國政治中心，也是眾多跨國企業及國際組織總部所在地，兼具商務、外交及觀光發展潛力。隨著直飛航線開通，將進一步帶動兩地商務往來及旅遊市場成長，也讓長榮航空北美航網布局更加完整。

俞大㵢表示，桃園－華盛頓直飛航線啟航，是台美關係的重要里程碑。今年適逢美國建國250周年，台美共享自由與民主等共同價值，期待透過直航開通，促進雙邊人民交流與互動更加緊密。

AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson則表示，這是首條連結台北與華盛頓兩座首都的直飛航線，不僅讓兩地往返更加便利，也將為經貿合作、文化交流及人員往來帶來更多發展契機。

長榮航空表示，華盛頓航線開航後，每周提供4班往返服務，由波音787-9夢幻客機執飛。隨著華盛頓加入航網後，長榮航空在北美已擁有10個直飛航點，每周共提供98班往返北美航班，並結合星空聯盟夥伴加拿大航空、聯合航空、哥倫比亞航空及巴拿馬航空等聯營航班，以及阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、西南航空等合作夥伴，航網可延伸至美洲超過200座城市，進一步強化台灣與北美間的航空運輸及轉機服務競爭力。

長榮航空舉辦華盛頓－桃園直飛航線開航晚宴，長榮航空總經理孫嘉明主持，美台政商界及航空旅遊產業重要人士齊聚一堂，共同見證這項具歷史意義的新航線啟用。記者黃淑惠／攝影

長榮航空孫嘉明總經理(中)邀請駐美國臺北經濟文化代表處俞大㵢大使(左四)和夫人羅美珍(左三)，以及AIT華盛頓總部執行理事Ms. Ingrid Larson(右四)等人舉行切蛋糕儀式，象徵華盛頓特區-桃園航線圓滿啟航。長榮航提供