長榮航華盛頓直飛桃園首航 韓國瑜剪綵見證

長榮航空（2618）於美國華盛頓時間26日正式開航「華盛頓特區－桃園」直飛航線，立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪美團搭乘華盛頓飛往桃園的首航班返台，並出席首航剪綵儀式。他表示，新航線開通象徵台美夥伴關係邁向新里程碑，未來將為雙方交流與合作注入更多新動能。

華盛頓特區–桃園航線是長榮航空北美第10個航點，也是台灣首家提供華盛頓特區與台北直飛服務的航空公司。長榮航空與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航儀式，由總經理孫嘉明主持，並與維吉尼亞州航空局、華盛頓機場管理局及駐美代表處等多位代表共同剪綵，見證歷史性的一刻。韓國瑜率領的跨黨派立委訪美團也搭乘首航班返台，成為這條新航線首批重要旅客。

韓國瑜表示，很榮幸受邀出席華盛頓特區－桃園直飛航線首航儀式。近年台美旅運需求持續成長，新航線開通不僅反映市場需求，更代表雙方夥伴關係再向前跨出一步。華盛頓是美國政治決策中心，也是全球重要外交樞紐，直飛航班將有效縮短兩地距離。

他指出，此次率領跨黨派立委團訪美期間，在國會外交、政府交流、智庫對話，以及與僑界、企業界互動等方面均有豐碩成果，相信未來在直航加持下，可望持續深化雙方合作，為台美關係穩健發展注入新動能。

孫嘉明表示，華盛頓杜勒斯國際機場是旅客進入美國首都圈的重要門戶，長榮航空成功將航網延伸至美國首都，不僅完善美東航線布局，也看好華盛頓商務與觀光市場的成長潛力，未來將提供旅客更便捷且優質的飛航服務。

駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢表示，今年適逢美國建國250周年，長榮航空在此重要時刻開闢桃園－華盛頓直飛航線，將有助於進一步促進雙邊互動，深化台美友誼與合作。

華盛頓機場管理局航空業務發展副總裁Mr. Paul Bobson，積極拓展華盛頓特區與亞洲的連結，這條航線將能大幅深化雙邊的經貿、觀光與文化交流，感謝長榮航空開航華府新航線，期待能為更多的旅客、企業帶來更方便的往返選擇。

華盛頓機場管理局則特別安排航空界象徵最高禮遇的水門儀式迎接桃園飛抵華盛頓的首航班，並於華盛頓飛往桃園首航典禮安排舞龍舞獅演出，展現濃厚東方文化特色。雙方互贈紀念品，長榮航空致贈波音787-9飛機模型，機場管理局則回贈客製化華府地圖框畫，象徵兩地正式建立空中橋梁，開啟更緊密的合作新篇章。

為紀念歷史性首航，長榮航空也向全體首航旅客贈送「華盛頓首航限定HYDY時尚保溫水瓶」，台灣觀光署則準備具有台灣特色的茄芷袋零錢包，讓首航旅客在踏上返台旅程的同時，也感受來自台灣的熱情與祝福。

長榮航空於美國華盛頓時間26日正式開航「華盛頓特區－桃園」直飛航線。記者黃淑惠／攝影

華盛頓機場管理局總裁暨執行長Mr. Jack Potter，台灣身為科技與文化重鎮，未來有更多旅客能透過這條航線從台北輕鬆轉機前往亞洲數十個主要城市。記者黃淑惠／攝影

立法院韓國瑜院長也率跨黨派立委訪美團貴賓搭乘長榮航空華盛頓飛桃園的首航班回台。記者黃淑惠／攝影