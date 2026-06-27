台化砸47億 推動「煤換氣」

長榮航空（2618）於美國華盛頓時間26日正式開航「華盛頓特區－桃園」直飛航線，立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪美團搭乘華盛頓飛往桃園的首航班返台，並出席首航剪綵儀式。他表示，新航線開通象徵台美夥伴關係邁向新里程碑，未來將為雙方交流與合作注入更多新動能。

2026-06-27 06:05