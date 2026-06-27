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台化砸47億 推動「煤換氣」

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投資台灣事務所昨（26）日宣布，台灣化學纖維（1326）規劃投資約47.35億元，於嘉義新港廠建置智能化燃氣複循環發電機組。

投資台灣事務所昨日通過五家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的銘鈺精密工業、根留企業方案的台灣化學纖維、瑞賢實業、高都汽車，以及中小企業方案的某資源再生公司。

其中，台灣化學纖維投資最受關注。台化規劃投資約47.35億元於嘉義新港廠建置智能化燃氣複循環發電機組。台化將拆除既有燃煤機組，改建為高效率燃天然氣複循環機組。

台化 天然氣 中小企業

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