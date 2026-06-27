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長榮航歐洲線評估增新航點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航（2618）總經理孫嘉明昨（26）日表示，美伊戰事升溫後，歐洲旅客轉機需求明顯增加，長榮航歐洲航線不僅未受影響，需求反而持續攀升。今年上半年載客率都維持在高檔水準，顯示市場需求相當強勁。

看好歐洲與東南亞間轉機需求快速升溫，長榮航正積極強化歐洲航網布局，轉機占營收比重由20%提升到30%；公司也在評估新增西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基及土耳其伊斯坦堡等新航點，持續擴大歐洲版圖。

他指出，長榮航空近年積極布局長程航線市場，在北美市場已成為國籍航空飛航班次最多的業者後，下一階段將聚焦歐洲市場成長機會。隨著歐洲轉機需求增加，客源結構已逐步轉變為商務與觀光各占一半，長榮將持續提高歐洲市場能見度，吸引更多東南亞旅客經台灣轉往歐洲的轉機需求。

目前長榮航空在歐洲已布局巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑及米蘭等六大航點，每周提供35班往返歐洲航班，採取直飛與轉機並行策略。其中，泰國為重要中轉據點，串聯東南亞與歐洲市場客貨需求。

歐洲 長榮航 航線

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