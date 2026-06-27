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長榮航直飛華府航線 開航 北美航點增至十個…稱冠國內同業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
民航局長何淑萍（左四起）、長榮航董座林寶水、AIT處長谷立言、長榮航總座孫嘉明。記者季相儒／攝影
民航局長何淑萍（左四起）、長榮航董座林寶水、AIT處長谷立言、長榮航總座孫嘉明。記者季相儒／攝影

長榮航空（2618）昨（26）日開航桃園-華盛頓特區航線，瞄準東南亞轉機商機及華盛頓與紐約貨運網大串聯，成為台灣首家提供直飛美國首都的航空公司。長榮航在北美的十個航點未來將朝每周100班目標挺進。

長榮航昨日在桃園國際機場舉行首航儀式，由董事長林寶水主持，民航局長何淑萍、美國在台協會（AIT）處長谷立言、桃園機場公司董事長楊偉甫，及華盛頓機場管理局與華盛頓特區旅遊局代表共同出席，見證台美航空市場的重要里程碑。

長榮航空北美及歐洲布局概況
長榮航空北美及歐洲布局概況

林寶水表示，隨著華盛頓加入航網，長榮航北美客運航點增至十個，不僅穩居國籍航空北美航網規模之冠，更擁有五個獨家航點，北美線已成為推升營收與獲利成長的重要引擎；華盛頓需求動能比預期強勁，首班滿載，而7月的平均訂位率90%，8月還在持續增加中。

林寶水分析，華盛頓是長榮航第十個北美客運航點，開航後每周飛往北美的航班數將達98班。隨著未來新機陸續交機，北美航班總數可望突破100班大關，等於平均每天有14至15班航班自台灣飛往美國。透過星空聯盟及聯營夥伴合作，航網更可延伸至美洲超過200個城市，進一步強化長榮航在亞洲往返北美市場的競爭優勢。

華盛頓直飛航班市場需求比預期好，未來有擴大增班的計畫，除了客運航網，也能強化美國東岸的貨運布局，在美貨運中心形成紐約、亞特蘭大串連。

谷立言指出，隨著華盛頓杜勒斯國際機場納入台美直飛網絡，目前台美之間已有11個美國門戶城市直飛航點。其中，每周171班台美直飛航班中，長榮航空占近半數，顯示其在台美市場的重要地位。

據統計，2026年第1季台灣已躍升為美國第16大國際旅客來源市場，反映雙方經貿與人員往來持續熱絡。

長榮航 華府 華盛頓

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