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SCFI運價指數連九漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（26）日出爐，在旺季備貨需求、及中東地緣政治風險升溫帶動下，指數連續第九周上漲。法人指出，荷莫茲海峽航運安全疑慮升高，加上紅海航線短期內仍難恢復正常，全球貨櫃輪供給持續吃緊，有利運價維持高檔，長榮（2603）、陽明、萬海第2季營運繳出亮眼成績後，第3季可望持續受惠。

SCFI運價指數站穩3,200點關卡，來到3,239.64點，單周上漲117.95點、周漲幅3.8%，四大主要航線全面走揚，其中美西、美東航線漲幅均接近一成。

物流業者指出，除了地緣政治因素外，目前正值歐美市場傳統備貨旺季，北美線需求依然強勁，船公司已規劃自7月1日起實施新一波GRI（一般費率調漲），每FEU（40呎標準櫃）預計調升約1,500美元。其中，美西北及美東航線最有機會反映此次漲幅，美西南雖同步宣布調漲，但實際成交價仍有議價空間。

最新SCFI運價顯示，北美航線持續領漲。遠東至美西每FEU運價來到6,067美元，較前一期大漲384美元，周漲幅11.4%；遠東至美東每FEU升至7,484美元，較前一期增加511美元，周漲幅8.9%。

運價 荷莫茲海峽 航線

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