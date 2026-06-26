台日交流培育耐熱香菇菌種 盼提升產量因應氣候挑戰

台中市新社區農會及農業部菇類專家組團赴日本參訪森產業株式會社，今天舉行座談會，雙方針對耐熱香菇菌種育成、栽培技術、品種權保護及產業合作等議題交換意見，期盼透過引進日本耐熱菌種及管理技術，提升台灣香菇產量與品質，協助產業因應高溫氣候挑戰。

新社香菇栽培面積約250公頃，年產量約2000公噸，占全台5成以上，是全國最大的香菇產區。不過，近年受全球氣候變遷及菌種老化影響，每個太空包平均產量由過去約300公克降至約200公克，整體產值下滑近1/4，菇農收益也受影響。

為改善現況，新社區農會在農業部及台中市政府農業局輔導下，於2020年結合台中市8家農會及台農投資股份有限公司成立蕈源生物科技公司，透過農業部農業試驗所技術移轉，投入新一代香菇菌種研發。2024年，在第一名店居中安排下，蕈源生技與日本森產業株式會社簽署合作備忘錄。

過去1年多，雙方多次往返交流，尋找菇農進行田間試驗頗有成效，即將進入完成智慧財產權、引進台灣量產的程序。新社區農會總幹事羅文正、第一名店總經理王維君、台中地區農會總幹事廖述宗、台中市大肚區農會總幹事趙信賓等人，會同農試所菇類專家石信德及呂昀陞，近日組團前往群馬縣森產業香菇生產基地總部參訪並交流座談。

身兼蕈源生技董事長的羅文正表示，新社素有「香菇故鄉」之稱，品質與產量均居全台之冠。近年因極端氣候與菌種弱化，產量明顯下降，因此農會除與農試所技術合作，也積極與日本森產業交流，希望引進抗熱型菌種，生產更好的太空包，提供菇農栽培。

羅文正指出，雙方簽署MOU後，已找4位菇農，在8個不同場域、不同季節進行田間試驗，主要目標是掌握新品種特性，找出最適合的入包季節、栽培條件與生產參數。未來若試驗結果穩定，將進一步完成智慧財產權及品種權相關程序，正式引進台灣量產，供應太空包廠與菇農使用。

農試所副研究員呂昀陞表示，台灣受氣候暖化影響，迫切需要更耐熱、也能適應高濕環境的香菇品系。這次與日本合作，不只引進好的菌種，也希望學習日本栽培模式，作為改善台灣栽培管理的重要參考。

呂昀陞指出，台灣香菇菌種與日本淵源深厚，2000年以前，多數太空包香菇品系源自日本段木香菇，其中不少優良品種來自森產業。森產業在日本段木香菇菌種市場市占率超過5成，對台灣尋找優良品種而言，是很重要的合作對象。

至於新品種未來推廣，呂昀陞表示，只要品種表現良好，相信菇農都願意接受。但新品種正式大規模使用前，仍須先完成品種權保護，避免未經授權的無性繁殖影響育種者與業者權益，也會透過教育讓農民了解品種權的重要性。

農試所菇類研究室主持人石信德表示，台灣菇類產業年產值超過新台幣100億元，其中以香菇產值居首。近年因氣候變遷與菌種退化，產業面臨產能下滑壓力，也對產業經濟造成衝擊。

石信德指出，農試所長期投入菇類相關研發，這次隨團參訪在香菇菌種選育與栽培技術具深厚歷史與實績的日本森產業，對台灣而言別具意義。期盼藉由這次交流，進一步深化台日雙方在菇類研究與產業發展上的合作，共同提升技術能量與產業競爭力。

森產業創立於1936年，創辦人森喜作博士被譽為「世界人工栽培香菇之父」，早年成功推動香菇人工栽培技術，協助日本戰後農民增加收益，他的事蹟也曾被收錄於日本小學教科書。森產業長期深耕香菇菌種育成，在日本香菇菌種市場具重要地位。

森產業第3代社長森裕美受訪表示，日本與台灣栽培方法、氣候條件不同，不能完全套用日本經驗，必須尋找最適合台灣環境的品種與管理方式。若能配合適當澆水、環境控制及栽培技術，相信產量有機會提升，也能讓生產者獲得更好收益。

王維君表示，第一名店與森產業的淵源可追溯至近50年前。第一名店創辦人王義郎早年在台灣認識來台推廣香菇的森喜作，因敬佩森喜作對農民與國家的貢獻，開啟長期合作。第一名店代理的第一項產品，就是由乾香菇萃取製成的濃縮液「香菇精」，也因此與森產業建立半世紀情誼。

王維君指出，第一名店後來成為森產業全球唯一海外代理商。2年前，森產業第4代經營團隊來台考察台中新社香菇產業，進而促成MOU簽署。第一名店很高興能擔任台日香菇產業交流橋梁，協助串聯雙方技術與資源。

她表示，未來若新社香菇在耐熱新品種及栽培技術導入後，產量增加、品質穩定，不僅有機會回銷日本，也可拓展其他國際市場，增加農友收益，讓台日兩國消費者都能受惠。