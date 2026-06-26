陳海茵分享愛家哲學 台北住家選用 STOSA 義式廚具詮釋「廚境之外」

當廚房不再只是料理食物的場所，空間的定義也正在改變。義大利精品廚具品牌STOSA 26日舉辦「Beyond the Kitchen｜廚境之外」品牌分享會，邀請知名主播暨主持人陳海茵與中歆企業總經理陳福臺，共同分享義式居家美學與國際廚居設計趨勢，吸引建築、室內設計與高端住宅產業人士關注。

近年來，台灣高資產族群與自住型買方對於進口建材與精品廚具的接受度持續提升，也帶動建築業者與設計團隊更加重視住宅細節規劃。業界認為，未來住宅市場將朝向「精品化」、「生活風格化」與「健康永續化」發展，而廚房空間更將成為住宅產品差異化的重要關鍵。

作為全球設計趨勢的重要指標，每年米蘭國際家具展(Salone del Mobile)皆匯聚世界頂尖品牌發表最新觀點。今年STOSA於EuroCucina 展區提出「Beyond the Kitchen｜廚境之外」設計理念，重新詮釋現代廚房的角色與價值。

STOSA認為，當代廚房早已超越單純的烹飪機能，而是串聯客廳、餐廳與家庭情感的重要生活場域。

深耕台灣20年的中歆企業，長期代理STOSA義式廚具，今年團隊更親赴米蘭設計周，將最新設計語彙與生活趨勢帶回台灣。

中歆企業總經理陳福臺表示，現代消費者對於住宅的期待，已從過去重視坪數與設備，逐步轉向生活感受與空間細節，因此廚房設計也從傳統機能導向，提升至兼具社交、美學與情感交流的重要核心。

陳福臺指出：「從產地到餐桌，義式生活美學帶給我們的不只是設計上的啟發，更是一種生活態度的轉變。當空間開始重視人的感受，廚房便不只是設備，而是一個能凝聚家人情感、創造生活記憶的重要場域。」

現場同步介紹STOSA多款最新系列作品，包括開放式中島設計、極簡收納系統，以及融合天然材質與現代線條的義式空間風格，展現歐洲高端住宅對於「廚居一體」的生活趨勢。透過國際案例分享，也讓與會來賓看見當代住宅空間如何透過建材、燈光與動線配置，重新定義家的價值。

此次活動特別邀請陳海茵擔任主持人。值得一提的是，陳海茵此次新家空間規劃，特別選用 STOSA義式廚具。

身為實際使用者，她分享：「我在規劃新家的過程中，看了許多不同品牌的廚具。STOSA 最吸引我的，不只是義大利設計的美感或產品機能，而是它始終以『人』與『家』作為設計出發點，讓廚房不只是料理空間，更是一個能讓家人自然相聚、共享生活時光的重要場域。」

她也提到，對於長期奔波於工作與家庭之間的人而言，理想的家不只是漂亮的空間，更是一個能讓家人自然相聚、共享生活時光的地方。多年來每天在廚房裡準備餐點、陪伴家人，更深刻感受到廚房不只是料理場域，而是連結家庭情感的重要空間。

活動現場，陳海茵也與中歆企業行政主廚進行料理互動，透過最貼近日常的家常料理，演繹「廚境之外」所傳遞的生活理念。從備料、烹調到共享餐桌時光，不僅展現廚房作為家庭核心場域的魅力，也讓來賓在香氣與美味中，感受義式生活美學所蘊含的溫度與幸福感。