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中友百貨暑假打造二次元聖地 「翻轉動漫祭」盛大開展

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
搶攻暑假動漫商機，年度指標活動「2026中友翻轉動漫祭」率先揭開序幕。記者宋健生／攝影
搶攻暑假動漫商機，年度指標活動「2026中友翻轉動漫祭」率先揭開序幕。記者宋健生／攝影

搶攻暑假動漫商機，中友百貨今年推出長達三個月的動漫盛典，由年度指標活動「2026中友翻轉動漫祭」率先揭開序幕，接續還有《名偵探柯南》、《孤獨搖滾！》、《東京復仇者》等超人氣IP接力登場，陪伴動漫迷度過最熱血的夏日假期。

「2026中友翻轉動漫祭」即日起至7月13日，於中友百貨C棟13樓國際大廳盛大展出，本屆集結《Re:從零開始的異世界生活》、《葬送的芙莉蓮》、《黃泉使者》、《櫻蘭高校男公關部》等熱門作品，打造中台灣暑假最具規模的動漫盛會。

中友百貨店長陳俊華表示，中友翻轉動漫祭邁入第9屆，已成為中部地區最具代表性的動漫活動，每年皆吸引來自全台各地動漫迷朝聖，今年首度舉辦動漫尊榮之夜，邀請動漫VIP於開展前一晚提早逛展，享受VIP尊貴待遇，締造百貨與消費者之間綿密的互動情感。

今年特別強化與一中商圈連結，舉辦Cosplay大遊行，將由超人氣Coser親自帶領走入一中商圈，中友百貨期望透過與一中商圈的店家串聯，進一步活絡在地經濟，實踐企業與社區商圈共好的永續理念。今年翻轉動漫祭預估可吸引超過15萬人次參觀，並挑戰1,700萬元業績目標。

今年暑假中友百貨特別推出符合時下話題的打卡主題「超人氣動漫」、「我最喜歡打蘑菇」等，搭配13樓動漫展場，精心規劃15大經典動漫場景，讓粉絲彷彿走進動畫世界。

其中，最受矚目的莫過於首次在中台灣亮相的《葬送的芙莉蓮》3公尺巨型氣偶；此外還有《進擊的巨人》瑪雷街景、《櫻蘭高校男公關部》20周年紀念主題展區，以及話題新作《黃泉使者》等特色造景，提供粉絲拍照打卡、收藏回憶。

現場同步推出8款夢幻珍藏幸運福袋、熱門IP首發新品及《進擊的巨人》好運抽抽樂，最低優惠商品30元起，讓動漫迷一次收藏最愛角色周邊。

本次動漫祭同步帶來多款首發與熱銷商品，兼具收藏價值與實用性，包括《關於我轉生變成史萊姆這檔事》國王史萊姆玩偶、《葬送的芙莉蓮》500ml尊爵玻璃水杯、《膽大黨》居家休閒套服、《獵人 HUNTER×HUNTER》盲抽透明書籤，以及《JOJO的奇妙冒險》角色名言鑰匙圈等限定商品，滿足各類動漫迷的收藏需求。

另外，中友百貨也安排一系列粉絲互動活動。26日於C棟13樓國際大廳舉辦人氣Coser見面會，邀請羽琉、小香、羽咲、Neneko肉肉及哈捏HANE與粉絲近距離互動；7月4日則於一中街舉辦Cosplay大遊行，由羽咲、Neneko肉肉及哈捏HANE帶領同好熱鬧踩街。

近年人氣高漲的VTUBER也將驚喜現身，灰妲、十六月、咲鼠等9位當紅虛擬偶像，將於7月5日、11日及12日下午，在B棟13樓生活好品與粉絲見面。此外，7月5日還將舉辦ACG音樂演出活動，多組地下偶像輪番登台，以熱血唱跳表演點燃暑假動漫祭高潮。

首次在中台灣亮相的《葬送的芙莉蓮》3公尺巨型氣偶。記者宋健生／攝影
首次在中台灣亮相的《葬送的芙莉蓮》3公尺巨型氣偶。記者宋健生／攝影

中友百貨邀請超人氣Coser，一同打造中台灣暑假最具規模的動漫盛會。記者宋健生／攝影
中友百貨邀請超人氣Coser，一同打造中台灣暑假最具規模的動漫盛會。記者宋健生／攝影

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