中台灣年度車壇盛事「2026 TAS台中國際新車大展」重磅登場

中台灣年度車壇盛事「2026 TAS台中國際新車大展」，26日起至29日在台中國際會展中心(水湳)重磅登場！集結36家國際車商品牌及汽配件，囊括四輪國際新車與二輪重機，是中台灣有史以來規模最大、品牌陣容最完整的車展。

現場規劃包含「國際新車－四輪」、「國際新車－二輪」、「汽車配件」等多元主題展區，全面呈現未來移動趨勢，讓中部車迷一站掌握最新車款資訊與限定優惠。

本屆展覽由台中市汽車商業同業公會與威典展覽事業共同主辦，並攜手新世代團隊全面升級車展內容。中台灣指標汽機車媒體「跨界玩CAR」擔任協辦媒體，並邀請高人氣車評「綜藝車評小民」擔任車展顧問與策展人，共同打造兼具娛樂性、互動性與汽車文化深度的新世代車展體驗。

展出陣容橫跨了歐系豪華、日系主流、韓系新銳、台灣自主品牌，以及二輪重機、露營車等等，完整展現全球汽車產業最新格局。

本次亦集結多款話題新車同場亮，包含Honda 經典車Prelude挾帶電油動力來襲、台灣自主品牌FOXTRON最新純電車CAVIRA，以及近期在車迷圈與社群平台掀起熱烈討論的LEAN 3等焦點車款，成為展場最受矚目的明星車款。

而在全球汽車產業加速邁向電動化的趨勢下，本屆車展同步匯聚多款油電與純電新車，讓觀眾得以近距離感受綠能移動的最新進化。

FOXTRON展出全新純電車款CAVIRA，展現台灣自主品牌在智慧移動與新能源科技領域的研發成果；Alfa Romeo則帶來全新Junior跨界休旅，透過油電與純電雙動力選擇，展現品牌邁向電動化時代的重要布局。

在家庭休旅方面，HYUNDAI展出TUCSON L Hybrid，KIA帶來Sportage Turbo-Hybrid，兩款車型皆結合渦輪增壓引擎與油電科技，在節能效率與駕馭性能之間取得優異平衡。

上市後話題不斷的Ford Territory Hybrid也現身本次車展，搭載新世代油電動力系統，兼具充沛動力與優異油耗表現，成功切入競爭激烈的家庭休旅市場，成為近期最受關注的新世代油電SUV之一。

二輪市場方面同樣精彩可期，SYM與PGO展出全新世代輕油電機車產品，透過電動輔助系統與高效動力配置，展現台灣機車產業朝向智慧化與綠能化發展的最新成果。

除綠能移動趨勢外，本屆另一大亮點莫過於由「跨界玩CAR」策劃打造的媒體聯合展區—也是台灣車展史上首度由專業汽車媒體主導策劃的大型聯合展區。

展區內集結了AUDI Q3、BMW M2、INFINITI QX60、MAZDA CX-60、CATERHAM 、SUBARU Forester、NISSAN X-TRAIL等9款重量級話題車型。

並導入國際車展規格概念，設有沉浸式展演舞台、高規格車輛展示區、互動式拍攝空間與社群打卡專區，更邀請知名車評、專業車手共同參與互動，全面翻轉民眾對傳統車展的既有印象。

「2026台中國際夏季旅展」同步在台中國際會展中心盛大開展，今夏集結國泰航空、可樂旅遊、五福旅遊、樂活、世興、美最時、皇牌、航向世界旅遊等20間品牌旅行社，暑假出國最高省1萬元，第二人最高減3,000元。

台中星級餐券包括：岩漿火鍋、仲信金鬱金香酒店、成美文化園，與全台唯一室內滑雪場－新竹小叮噹科學樂園同步聯合促銷，用最優惠的價格，把世界玩遍。

同期還展出「2026 HomEX台中數位家電空調大展」，本屆為歷年最大規模，逾150格、占地約410坪，標榜水湳全新展覽館唯一「原廠品牌」參展，集結 LG、Samsung、SONY、SHARP、Panasonic、TOSHIBA、日立、聲寶、飛利浦、BOSCH 等31個強勢品牌，智慧家電 × 涼夏空調一次集結。汰舊換新補助加貨物稅減徵，最高可者5,000元，4天限定優惠不容錯過。

車展另一吸睛亮點，為各車商聘請為新車站台的車模。記者宋健生／攝影