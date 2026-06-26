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強化食品機械智慧整合 台灣機械公會宣布食品機械產業標準落地應用

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

推動食品機械產業智慧化發展，提升設備整合效率與食品安全管理能力，台灣機械公會26日表示，國內首套《食品機械產業標準》，在今年台北國際食品加工機械展中首度發表應用成果，初步並有30家食品機械業者陸續投入設備資訊雲端化應用。

根據統計，台灣食品機械連同關聯性極高的包裝機械，製造廠商逾400家，一年的產值約在150億元上下，雖然占整體機械產業的比重並不高，但超過七成為外銷，主要出口市場為美國、中國大陸印度，其次為東南亞及歐洲。

台灣機械公會理事長莊大立指出，隨著食品產業對食品安全、產品履歷及智慧製造需求日益提升，越來越多業者開始導入物聯網系統及數位化管理機制，透過設備數據蒐集、生產資訊整合及追蹤追溯系統，提升製程透明度與管理效率。

然而，食品生產線往往由不同設備廠商所建構，各設備間通訊方式與資料格式不盡相同，造成系統整合不易，也增加後續維護與管理成本。

《食品機械產業標準》即是針對此一問題所提出的解決方案。莊大立表示，透過建立共通通訊協定與數據架構，讓不同設備能以一致方式交換資訊，降低系統整合門檻，進一步提升設備管理與資訊應用效益。

而標準內容涵蓋食品加工常見設備的數據交換需求，也可以作為設備製造商、系統整合商及食品業者共同遵循的依據，藉此可大幅提升產品的市場競爭力。

例如烘焙產線常見的集塵設備，可透過系統即時監測設備內部壓力、電壓、電流及功率等關鍵參數；鍋爐設備則可掌握爐內溫度、煙囪溫度、補水狀態及異常警示資訊。

冷凍冷藏設備除庫內溫度外，更可監控除霜狀況、壓縮機運轉頻率、庫門開啟時間及冷媒壓力等數據，協助業者進行預防保養與風險管理。

莊大立強調，標準制定的目的，不僅在於建立設備間的共同語言，更希望透過標準化促進食品機械產業由單機設備供應，邁向系統整合服務，提升整體產業競爭力。

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