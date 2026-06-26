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台灣大衝AI服務
台灣大哥大（3045）積極搶進企業市場，目標打造千億營收，自主研發AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥（Votext AI）」，累計服務2,500家企業，持續導入金融、醫療市場，更打造「AI Mentor」虛擬教練平台、「AI問診幫手」，搶進企業及醫療市場。
台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，企業在AI應用上已從「單點工具」進入「流程整合」階段，台灣大以AI聽寫大哥為基礎，結合AI Agent，協助企業用戶串連會議紀錄、自動摘要與後續執行流程。
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