新光三越擴大綠色布局 攜60品牌推循環生活展搶攻永續商機

新光三越持續深化永續零售布局，26日宣布，第二屆《RE:ACTION綠循環生活展》正式登場，今年規模較去年擴大，集結一大集團、60個永續品牌共同參與，並首度導入公益二手拍、回收獎勵機制及超過30場互動活動，持續透過綠色消費模式，將ESG理念進一步延伸至日常生活場景。

新光三越表示，今年活動自6月26日至7月6日於台北信義新天地A9登場，延續去年首屆活動概念，今年進一步以「家」作為策展核心，規劃「循環美妝間」、「風格衣櫥間」、「永續森客廳」、「純淨綠廚房」及「綠生活聚落」五大展區，涵蓋美妝保養、服飾穿搭、居家選物及飲食體驗等多元生活場景，希望讓消費者在日常生活中實踐永續消費。

除五大展區外，新光三越表示，去年廣受好評的「物件轉運站」今年持續推出，民眾可攜帶寶特瓶、鋁罐、舊衣、書籍及美妝空瓶等14項回收物參與回收，並獲得20點skm points回饋；此外，今年也首度推出「名人、KOL衣櫥私服公益二手拍」，由演員姚愛寗及多位KOL共同響應，透過二手物件再利用，進一步結合循環消費與公益行動。

在品牌陣容方面，今年美妝展區由萊雅集團持續領軍，號召旗下Lancôme、KIEHL’S、shu uemura、YSL、Giorgio Armani、PRADA Beauty及KERASTASE等七大國際品牌共同參與，主打補充瓶、補充包及替換蕊等循環消費模式，希望推動「補充式消費」成為美妝產業新趨勢。活動期間，消費者購買指定補充商品，最高可獲1,000點skm points回饋。

服飾展區則集結18個永續品牌參展，包括以回收牛仔褲及庫存布料打造零廢棄時裝的Story Wear、運用寶特瓶回收紗與環保面料設計服飾的INFDark，以及採用碳捕捉面料打造產品的台灣設計品牌UUIN等，展現循環材料在服飾產業的多元應用。

此外，今年展區也匯聚多個海洋再生與循環設計品牌，包括將廢棄漁網再製為循環眼鏡的Hibāng、以海玻璃打造飾品的Yuan Jewellery，以及關注海洋環境議題的點睛品與VAST等品牌，透過海廢材料再利用，進一步展現永續設計與時尚產業結合的發展趨勢。

新光三越表示，今年也首度邀請舊鞋救命、愛・女孩Love Binti國際關懷協會、家扶基金會及GREENPEACE綠色和平等四大公益夥伴共同參展，希望讓民眾在體驗綠色生活之餘，也能進一步看見社會需求，將關懷轉化為實際行動。