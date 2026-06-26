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醫材公會攜工研院及醫材業者建AI醫療數據平台 促智慧醫療產業升級

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
臺灣醫材公會攜手工研院及多家醫材業者，共同推動「AI智慧醫療數據大平台」，打造臺灣首個以快速醫療照護互通資源標準（FHIR）為核心的智慧醫療數據平台。醫材公會／提供
臺灣醫材公會攜手工研院及多家醫材業者，共同推動「AI智慧醫療數據大平台」，打造臺灣首個以快速醫療照護互通資源標準（FHIR）為核心的智慧醫療數據平台。醫材公會／提供

為加速智慧醫療創新落地，臺灣醫材公會26日宣布，攜手工研院及九家醫材業者，共同推動「AI智慧醫療數據大平台」，打造臺灣首個以快速醫療照護互通資源標準（Fast Healthcare Interoperability Resources；FHIR）為核心的智慧醫療數據平台。

這個平台將串聯醫療設備數據、臨床照護資訊及AI分析應用，讓業者能夠「即拿即用」已完成標準化的醫療數據，免去重新蒐集與整理時間，大幅縮短過去動輒一至兩年的驗證時程，協助業者加速產品開發、AI模型訓練及臨床驗證，推動智慧醫療產業升級。

臺灣醫材公會理事長陳建志表示，面對智慧醫療與AI應用快速發展，醫療數據已成為推動產業創新的重要基礎。然而，過去醫材業者累積的大量數據分散於不同設備、系統與應用場域，難以有效整合與運用。本次由公會發起匯聚九家業者共同響應，攜手工研院推動「AI智慧醫療數據大平台」，透過國際標準導入與跨域資料串聯機制，建立產業共享合作環境。

陳建志強調，公會期盼協助企業在合規與隱私保護的前提下，將數據轉化為具備「真實世界證據」的高價值臨床資產，不僅降低數據蒐集成本，更能深化 MedTech、AI 與 ICT 的跨域共創，加速創新產品的全球商用化進程，推動臺灣醫材產業整體競爭力與技術 IP 輸出海外，共同布局永續發展的醫療數據經濟生態系。

目前已有遠傳電信（4904）、晉弘（6796）科技、瑪克多、炳碩生醫、商之器（8409）、美商宇心生醫、博鑫醫電、超象科技及緯謙科技等業者參與建置，整合生理監測、心電圖、醫學影像、超音波、手術室及遠距醫療等多元數據及應用領域，建立跨設備、跨廠牌及跨場域的共通資料架構，讓不同來源資料能以一致標準進行交換與應用，打造臺灣智慧醫療產業共同語言。

隨著全球數位健康市場快速成長，醫材型態正從傳統硬體轉向「軟體醫療器材」（SaMD）與軟硬整合，醫療數據的重要性也大幅提升。陳建志表示，過去相同疾病在不同資料庫中常有不同描述，導致資料難以整合應用，成為醫療AI發展的瓶頸；以及醫材業者在開發AI產品時，往往需個別與醫療機構合作、申請人體研究倫理審查（IRB），從資料取得到驗證常需耗費一至兩年，對分秒必爭的新創團隊是沉重負擔。

工研院生醫與醫材研究所資深技術專家莊曜宇指出，工研院與公會攜手產業界打造「AI 智慧醫療數據大平台」，整合法人與產業合作成果，匯聚5G通訊、智慧影像、生理監測、AI分析及雲端整合等跨域能量。工研院在平台中擔任第三方中立法人角色，提供數據整合、資料標準化及FHIR國際標準導入等核心技術支援，透過一致化處理，在完整保留臨床資訊的同時，又可大幅提升資料的再利用價值。

他強調，藉由這套標準化與共享機制，有助於國內醫材業者不僅能驗證AI模型於不同設備與場域的泛化能力，更可結合心電圖、血壓、血氧等多模態生理訊號進行交叉分析，並運用平台累積的異常事件資料，快速驗證創新演算法可行性，有效縮短資料蒐集與驗證流程，降低研發成本，打造臺灣智慧醫療產業共同語言，加速創新技術商品化與臨床應用落地，促進智慧醫療產業加速發展。

展望未來，透過標準化數據與資料媒合機制，不僅可加速產品驗證、優化AI模型效能，更能進一步串聯數據、場域與產業能量，打造完整的智慧醫療生態系，協助臺灣在全球智慧醫療市場中建立更具競爭力的關鍵地位。

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