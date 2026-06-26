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CRASH BAGGAGE強推新系列 台灣成全球首發市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
CRASH BAGGAGE強推新系列！台灣成全球首發市場。CRASH BAGGAGE／提供
CRASH BAGGAGE強推新系列！台灣成全球首發市場。CRASH BAGGAGE／提供

當旅行逐漸變成「打卡式行程競賽」，行李箱品牌也試圖重新定義旅行的意義。來自義大利威尼斯的行李箱品牌 CRASH BAGGAGE，25日宣布品牌創辦人 Francesco Pavia 再度訪台，並同步推出全新「Quiet 系列」，主打更低調的霧面金屬質感設計，並選定台灣作為全球首發市場。

新系列預計推出暖銅、鐵灰與紫霧三款新色，以霧面金屬材質結合品牌標誌性的「撞擊凹痕」設計語彙，延續其反主流的產品風格，但在視覺呈現上轉向內斂與質感路線，試圖在機能與風格之間取得新平衡。

Francesco Pavia 表示，現代旅遊普遍追求效率與可視化成果，「每個人都急著被看見」。Quiet 系列的設計初衷，則是希望回應這種過度規劃與展示性的旅行文化，讓使用者重新思考旅行節奏與體驗本質。他指出，旅行的價值往往不在既定行程內，而是在計畫之外的變動與偶然。

近年「特種兵旅遊」、「打卡式行程」與社群模板化路線盛行，帶動旅遊規劃高度密集化。不過品牌認為，過度精細的行程安排，可能反而壓縮旅行中自然發生的體驗與彈性。

CRASH BAGGAGE 表示，Quiet 系列希望傳達的是「減少外界期待、回到個人節奏」的旅行觀，強調旅行不必成為對外展示的成果，而是回到自我感受與當下體驗。

相較過去較為鮮明的色彩與視覺語言，新系列改以霧面金屬質地呈現，三款新色分別對應不同風格調性，包括象徵溫暖穩定的暖銅、強調沉穩質感的鐵灰，以及帶有柔霧氣息的紫霧。

CRASH BAGGAGE 創立於義大利威尼斯，該城市以步行與水路交通為主，也是全球重要觀光城市之一。品牌指出，威尼斯的城市樣貌不僅來自知名景點，更來自旅途中偶然走入的巷弄與日常場景，這也成為品牌設計理念的靈感來源。

品牌長期主打「Don’t Worry. Handle Without CARE！」概念，強調行李箱不需過度保護，而是作為旅途中共同經歷碰撞的工具。外觀上的凹痕與刮痕，被視為使用過程的自然痕跡，而非產品瑕疵。

Francesco Pavia 在活動中也表示，希望透過產品設計傳達「旅行不需向他人證明」的理念，強調真正重要的，是個人如何在旅程中建立自身節奏與記憶。

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