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台茂首進台南 新光三越中山店將變國際飯店商場

中央社／ 台北26日電

深耕桃園多年的台茂購物中心將首度跨出北台灣，進軍台南市場。樂富一號不動產投資信託基金今天宣布，台南新光三越中山店今年底租約到期，規劃由台茂購物中心團隊接手商場營運，打造台茂第二座購物中心，將從原有百貨轉型為「國際連鎖飯店加複合式商場」地標。

樂富一號今天發布新聞稿表示，2023年取得台南火車站前核心資產「台南新光三越百貨大樓」後，現有承租人新光三越台南中山店今年底租約將到期，也會啟動籌備多時的全棟大樓改造工程，推動台南站前商圈轉型與重生。

台茂購物中心1999年於桃園南崁開設首座購物中心，擁有約3萬坪營業面積，長年為桃園指標性購物中心。台茂向中央社記者表示，桃園店2025年營收74.9億元，年增3.2%；2026年營收目標80億元，年增6.8%。

而樂富一號於2025年11月底完成取得台茂購物中心100%產權，成為單一所有權人；此次規劃由台茂購物中心團隊接手台南商場營運，將是台茂首次跨出台灣北部，布局南台灣市場。

根據樂富一號規劃，此建築將從傳統百貨轉型為「國際連鎖飯店加全新複合式生活商場」，9樓至頂樓的高樓層將引進國際級連鎖飯店；地下2樓至地上8樓的商場空間，研擬由台茂購物中心團隊接手經營。

樂富一號不動產管理機構總經理林超驊表示，台南市區鐵路地下化工程即將完工，台南站前商圈的區位條件與整體發展潛力可望大幅提升；高樓層引進國際連鎖飯店，主要看好台南受惠於半導體產業發展，南科外商工程師與商務高階主管的住宿需求將激增。

另外，林超驊指出，低樓層商場將有別於傳統百貨公司較封閉的建築型態，此次改造以「街道與商場融合」為核心，透過開放式空間設計與步行動線，串聯周邊商家與街區互惠共榮的發展模式。

台南

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