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SCFI運價指數連九周上漲、美西運價飆11% 貨櫃三雄第3季續旺可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
四大主要航線繼續走強表現亮麗。圖為長榮海運。 長榮海運／提供
四大主要航線繼續走強表現亮麗。圖為長榮海運。 長榮海運／提供

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）26日出爐連九周上漲，指數來到3,239.64點，周漲幅3.8%，四大主要航線繼續走強表現亮麗。國內的長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第3季營收成長可期。

國內的物流業者分析，整體而言，在旺季備貨需求支撐下，北美線的需求仍相對強勁，船公司仍規劃自7月1日起調漲運價約1,500美元。市場普遍認為，美西北（PNW）及美東（EC）航線較有機會反映本波GRI漲幅；至於美西南（PSW）航線，雖然船公司同樣宣布調漲約1,500美元，但實際成交價格仍具彈性。

根據最新一期出爐運價，SCFI指數成功站上3,000點大關後本周一路往上走，上漲117.95點至3,239.64點，周漲幅3.8%，四大航線都上揚，近洋線方面則在平盤附近波動，本周變動不大。

北美線市場需求旺，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達6,067美元，較前一期上漲384美元，周漲幅11.4%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達7,484美元，較前一期上漲511美元，周漲幅8.9%。

另外，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,342美元，較前一期上漲184美元，周漲幅5.8%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,666美元，較前一期上漲406美元，周漲幅9.5%。

陽明表示，受惠於傳統旺季效應、歐美客戶提前拉貨以及市場需求回溫帶動下，第3季貨量與運價動能有望延續第2季末的強勁表現，整體營運可望優於第2季，將進一步挹注營收與獲利。

物流業者指出，美伊戰爭出現新變化球，短期內返回紅海無望，「缺船、缺櫃、缺艙位」的結構性問題難改變，運價開始步入第3季旺季走勢。

運價 陽明海運 航線

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