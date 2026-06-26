樂富一號接手新光三越台南中山店原址 打造國際飯店複合商場

新光三越台南中山店宣布因租約到期，將於今年底結束營運。接手資產的樂富一號不動產投資信託基金（REIT）26日宣布，隨現有租約即將到期，將正式啟動全棟大樓改造工程，未來將把原有百貨大樓轉型為結合國際連鎖飯店與全新複合式生活商場的新地標，全面推動台南站前商圈轉型與重生。

樂富一號表示，公司於2023年取得位於台南火車站前核心資產「台南新光三越百貨大樓」後，管理機構晶華公寓大廈管理維護公司即啟動資產改造規劃，並聘請建築師團隊勾勒轉型藍圖。隨現有承租人新光三越將於今年底租約到期，籌備多時的全棟改造計畫將正式展開。

根據規劃，未來該建築將從傳統百貨轉型為「國際連鎖飯店＋全新複合式生活商場」雙軌地標。其中高樓層九樓至頂樓將引進國際級連鎖飯店集團，打造時尚新穎的高水準飯店；地下二樓至地上八樓商場空間，則規劃由具備購物中心營運經驗的「台購購物中心」團隊接手經營。

樂富一號表示，台南受惠半導體產業發展，南科外商工程師與商務高管住宿需求持續增加，但市中心仍缺乏足夠的國際連鎖品牌飯店，因此高樓層規劃引進國際連鎖飯店，鎖定國際商務客與觀光客。這些高消費力住宿旅客下樓即是商場與商圈，將直接轉化為在地餐飲與零售消費動能，為站前商圈注入穩定活水。

在低樓層商場規劃方面，此次改造將有別於傳統百貨較為封閉的建築型態，採開放式空間設計，打破過去百貨建築封閉的視覺界線，重新串聯商場與街道人流，帶動周邊商圈共榮發展。

樂富一號表示，未來將打破傳統百貨一樓櫥窗封閉格局，將原有騎樓立面全面開放，導入臨街店鋪與友善步行空間，改變過去「路客只經過、不進百貨」的狀況，進一步延伸商圈人潮並擴大商圈範圍；同時也將透過商場動線重新梳理，與鄰近店家創造互補效益。

此外，商場未來也將引進具話題性的人氣餐飲品牌，塑造具有台南特色的商業聚落，不僅服務大樓內飯店住客，也希望成為在地人與遊客聚集地，持續帶動人潮與商機，為站前商圈注入更多活力。

樂富一號不動產管理機構總經理林超驊表示，台南站前商圈擁有無可取代的交通優勢，隨著台南市區鐵路地下化工程即將完工，台南站前商圈區位條件與整體發展潛力可望大幅提升。此次改造案不僅致力重塑台南站前新地標，更希望扮演商圈活化領頭羊，全力推動台南站前商圈復甦與轉型。

林超驊表示，此次規劃展現樂富一號積極管理並主動創造投資價值的決心，透過「國際連鎖飯店吸客、開放式生活商場留客」策略，並與完工後的台南新車站形成加乘效應，承接南科產業鏈帶來的商務需求與觀光動能，不僅提升資產價值，也希望為投資人創造穩健且具成長性的長期收益。