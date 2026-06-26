國人房貸期數10年暴增近78期 晚10年買房平均房貸多揹近七年

愈來愈多台灣人願意背三十年房貸。統計顯示，過去十年內全國平均房貸期數暴增近78期，購屋人平均房貸多增加近七年，30年期房貸已成市場標配。

信義房屋指出，越來越多民眾使用30年期房貸，透過拉長年期壓低月付，進而完成購屋的夢想。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去10年房價上漲過程中，民眾一方面透過30年期房貸降低每月還款負擔，一方面30年期房貸搭配使用，也較20年期可以多申貸一些，成為房市能夠上漲背後重要的支柱。

曾敬德指出，重點銀行也不認為30年期房貸產品風險比較高，申貸條件包括成數與利率幾乎與20年期相同，同時民眾也可能希望身邊每個月可以多留點現金使用，因此30年期房貸已經成為市場主流。

曾敬德表示，30年期房貸是個選項，不見得要繳好繳滿，如果擅長投資的民眾，可以善用手上閒置的資金，如果懶人投資的也可以選擇先償還房貸，早點無貸一身輕。