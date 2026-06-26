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親子關係出現數位反哺？孩子用AI反過來教父母 看懂AI改變孩子學習的三大趨勢

聯合新聞網／ 羅振宇
AI對孩子有加速器與拐杖的雙面效應，家長應以雙軌模式引導獨立思考，避免過度依賴導致大腦惰性。示意圖／Ingimage
AI對孩子有加速器與拐杖的雙面效應，家長應以雙軌模式引導獨立思考，避免過度依賴導致大腦惰性。示意圖／Ingimage

和淵：中國人民大學附屬中學高級教師，清華大學理學博士，《AI 時代，學什麼，怎麼學》作者

我的一位朋友最近很焦慮。她的兒子小A讀國二，每天作業本上的答案工整漂亮，平常作文練習也寫得「邏輯嚴密、論證充分」，可期中考試成績出來，她傻眼了，數學從85分掉到62分，作文「離題萬里」。後來她才知道，小A每天偷偷用AI，數學題拍照秒出答案，作文直接讓AI生成架構，看起來每天晚上在家很用功，實際上大腦一直沒有學到新東西。

而我的一個學生小B同樣在用AI學習，結果卻完全不同。這個學期他在研究植物生長與光照的關係，用AI查閱了大量論文和資料，設計出3組對照實驗。但買種子、搭支架、每天早晚測量記錄這些事情，則是他和父母一起完成的。3個月後，他拿著實驗報告在班上分享，還主動提出要繼續研究溫度對植物生長的影響。

同樣的工具，使用效果為什麼會有天壤之別？研究發現，AI對不同類型的孩子影響完全不同：基礎好的孩子把AI當成「加速器」，越用越強；基礎薄弱的孩子容易把AI當作「拐杖」，過度依賴反而越來越弱。兩者差距不斷拉大，形成教育學中的「馬太效應」12。

AI不是毒蛇猛獸，也不是萬能神器。它更像一把鋒利的刀，用對了能幫孩子打開新世界，用錯了卻可能傷害孩子最寶貴的思考能力。未來1000天，AI必然會深度進入每一個家庭。作為家長，我們必須正面面對「如何科學地引導孩子使用AI」，而要回答這個問題，我們首先需要理解，AI正在如何改變孩子們學習的方式。

AI改變學習的3個趨勢

我觀察到，AI對孩子學習方式的影響，主要展現在3個比較清晰的趨勢上。理解它們，是科學引導的第一步。

趨勢1：學習場域從學校延伸到家庭

越來越多家長開始用AI工具輔助孩子學習，走進一個有孩子在上學的家庭，你經常能看到這樣的畫面：孩子對著AI學習機練習口語表達，發音不標準立刻會被糾正；數學作業遇到難題，拍照上傳就能看到詳細的解題步驟；寫作文卡住了，AI能提供思路和素材。AI學習機、AI作業批改軟體、AI口語教練、錯題整理系統⋯⋯這類產品不斷出現，在擴大AI教育市場的同時，也成為越來越多家庭的選擇。

過去，家長的主要任務是監督孩子完成作業。現在，家長的任務變成了引導孩子科學使用AI—是直接讓AI給答案，還是引導孩子用AI來驗證自己的思考？是把AI當保姆，還是當教練？⋯⋯這些選擇每天都在發生，每一次選擇都在默默形塑孩子的學習能力。家長需要扮演「學習設計者」的角色，幫孩子設計出更適合自己的學習方式。

趨勢2：學習方式從被動接受到主動探索

為什麼AI會對學習方式產生這麼大的影響？部分答案藏在我們的大腦裡。

神經科學研究指出，大腦在不同年齡階段有不同的發育特點。嬰兒出生時，負責感覺和運動的基礎系統已經相對成熟，但負責記憶、推理等高階認知功能的系統，要到學齡前才逐漸完善。至於大腦各功能區之間的協調，則要到成年早期才趨於穩定。正因如此，我們需要根據大腦不同階段的特點，設計相對應的學習方式和學習重點，避免在某一階段「吃不飽」，另一個階段又「消化不了」。

而在設計相對應的學習方式和學習重點時，AI扮演了重要角色—它可以根據孩子的掌握情況，動態調整學習內容的難度和節奏：某個知識還沒真正理解，AI會自動補充相關的基礎內容；覺得普通題目沒難度，AI會給出更有挑戰性的題目。這就像給每個孩子都配了一名「私人教練」，教練會根據他的實際情況設計量身訂做訓練方案。

過去是「老師教什麼，我學什麼」，現在孩子可以根據自己的興趣和節奏，用AI探索更廣闊的知識世界。一個對恐龍感興趣的小學生，可以用AI查閱最新的古生物學研究；一個想學程式設計的國中生，可以讓AI當助教，一步步跟著AI做出自己的作品。學習的主動權，正在重新回到孩子手中。

趨勢3：家長角色從輔導變成夥伴

最讓人意外的變化，是親子關係本身的轉變。教育調查顯示，「數位反哺」現象在家庭中日益普遍，意思是越來越多孩子開始反過來教父母怎麼使用AI。這種情況不只出現在都市，在一些鄉村地區甚至更明顯。

一位媽媽曾跟我分享她的經歷。上國二的兒子某一天教她怎麼用AI整理讀書筆記：「媽媽你看，先讓AI抓出這本書的核心觀點，然後我們再討論哪些觀點有道理，哪些需要質疑。」

過去，家長的權威來自「我比你懂得多」，所以應該輔導你、監督你。而現在，很多孩子使用AI的熟練程度遠遠超過了父母，前面那位媽媽就很直接地感受到，與其當過去那個「全知全能」的角色，不如跟孩子一起學習使用AI的方法。

況且，在知識量這件事上，AI早就遠遠超過任何一個人。家長的作用，也越來越展現在和孩子一起探索：如何提出好問題，如何判斷資訊的真偽，如何在大量資訊中篩選真正有價值的內容。對很多家庭來說，這反而成了一個契機，讓日常親子對話從單向的「作業寫完了嗎？」變成互動式的「我們想想怎麼用AI解決這個問題」。

從大腦發展看AI學習

我相信理解了AI對孩子學習方式的影響後，你一定想知道：作為家長，我們該如何用科學的方法引導孩子使用AI？

要回答這個問題，我們需要回到大腦本身，看看學習在神經層面到底是怎麼發生的。

學習的本質，是大腦神經元之間不斷建立和強化連結的過程。想像一下，大腦裡有上千億個神經元，它們透過突觸彼此相連，構成一個龐大而複雜的脈絡。每當我們學習新知識、解決新問題時，相關的神經元就會被啟動，它們之間的連結隨之加強。這個過程遵循一個簡單但殘酷的原則：用進廢退。只有當某種刺激在腦內反覆出現、神經元之間的活動足夠頻繁時，連接它們的突觸才會變得穩固。

這就像在森林裡開路：第一次走，需要用刀劈開荊棘，既慢又費力；走的次數多了，就會踏出一條清晰的小路；如果長時間不走，雜草又會長回來，路就慢慢消失了。學習也是如此，思考的過程，就是在大腦裡「開路」的過程

麻省理工學院媒體實驗室(MIT Media Lab)的一項預印本研究(Preprint Study)顯示，用腦電設備追蹤發現，當人們完全依賴AI寫作時，大腦中負責思考、記憶和創造的區域活躍度會顯著降低，就像一塊長期不用的肌肉，慢慢開始「萎縮」。更麻煩的是，這種「認知卸載」很容易變成習慣，一旦大腦發現「有AI可以幫我想」，它就會越來越懶於自己思考，久而久之就會形成一種「後設認知(Metacognition)惰性」，思考能力開始下滑。

這也解釋了為什麼有些孩子的作業看上去越來越完美，考試成績卻一路走低：表面上作業按時交了，內容也無可挑剔，實際上大腦完全沒有思考，知識沒在腦中留下任何痕跡。

前面提到，大腦不同功能區成熟的時間不一樣。這意味著對不同年齡階段的孩子來說，大腦最擅長的學習方式並不相同，AI介入的方式和著重點也應該有所區別。

學齡前是高階認知功能開始快速發展的階段。此時，孩子的記憶力、推理能力都剛剛起步，注意力還不是很穩定，自我控制能力也比較弱，AI更適合用來激發興趣、豐富體驗，而不是直接給出答案。

小學是大腦整體快速發展的階段。孩子的記憶力很強，能像海綿一樣快速吸收資訊，但理解能力還在發展中，AI的作用應該是即時回饋，而不是代替練習。就像學騎自行車，家長可以幫忙扶著車把，但踩踏板的必須死孩子自己。

國、高中是大腦各功能逐步整合的時期。孩子的思考能力、邏輯推理能力快速發展，開始具備系統性思考的條件，此時，AI可以作為一種「思考框架」，幫孩子擴展資訊來源、建立思路架構、提供不同角度的觀點。

簡單總結一下：年齡越小，AI的介入程度應該越低；年齡越大，AI的輔助作用可以越強，但最核心的思考活動始終要由孩子自己完成。這不是在限制孩子使用AI，而是要讓AI的使用方式更符合大腦的發育規律，讓大腦學得更好。

但看到這裡，作為家長的你可能會有一個疑問：孩子的學習壓力已經很大了，作業都寫不完，哪兒還有力氣去研究AI？再說了，平時連手機都不敢讓孩子多碰，生怕影響學習，現在還要主動把AI推到孩子面前，這不是添亂嗎？

但看到這裡，作為家長的你可能會有一個疑問：孩子的學習壓力已經很大了，作業都寫不完，哪兒還有力氣去研究AI？再說了，平時連手機都不敢讓孩子多碰，生怕影響學習，現在還要主動把AI推到孩子面前，這不是添亂嗎？

在這個問題上，近期不少學術研究得到了一個相似的結論：「AI輔助+人類引導」的雙軌模式效果最好，能充分發揮人和AI各自的優勢。

AI的優勢是速度快、容量大、不會疲倦，那些大量依賴記憶和檢索的工作，完全可以交給AI，比如查找歷史事件的時間軸、整理化學元素的性質、蒐集某個主題的相關資料。

人的優勢在於情感、判斷、創造，那些需要「理解」和「創造」的工作，必須由人來完成。比如，分析歷史事件背後的因果關係，設計化學實驗驗證假設，判斷AI的建議哪些可以採納、哪些需要打個問號。

可汗學院等教育機構的實務經驗顯示，讓AI承擔基礎教學工作，例如講解概念、批改練習題、回答基本問題，而教師專注於核心任務，像是引導討論、培養批判性思維、激發創造力，這樣的分工能明顯提升學生的學習效果和自主學習能力。

對家庭教育來說，這個原則同樣適用：

AI負責資料查詢、重複練習、即時回饋、進度追蹤；

家長負責思維引導、情感支持、價值觀培養、學習動機激發；

孩子負責獨立思考、主動探索、反思整理、創造性表達。

這樣的分工，既能兼顧學習效率，又保護了孩子的思考能力。而它背後的原則很簡單：AI是工具，不是老師；是助手，不是替身。它可以幫孩子走得更快，但路還是得由孩子自己一步一步走完。

給小學家長的行動建議

接下來，我為家長們準備更具體的行動建議。我會結合不同學齡孩子的大腦特點，分別說明適合的方法、其核心原理，以及如何與AI結合使用。

首先是小學階段，我認為最重要的一點是在即時回饋中保護孩子的思考力。還記得前面講的嗎？這個階段AI的作用應該是即時回饋，而不是代替練習。在這個前提下，你可以試試下面3種方法。

1.用蘇格拉底提問法學數學

核心原理：透過一連串提問，引導孩子一步步找到答案，而不是直接把結果告訴他。

如何與AI結合：當孩子對一道數學題毫無頭緒時，讓他在向AI求助時使用提示詞：「請用蘇格拉底提問法，一次只提一個問題來引導我。」比如做一道「平均分糖果」的題目，這樣輸入提示詞，AI不會直接給出算式，而是會依次追問：「平均分是什麼意思？」、「如何讓每人分到的一樣多？」、「能否用一個算式計算？」這可以確保孩子始終參與其中，而AI僅作為思路的引導者，在關鍵處提供提示。

2.用SQ3R閱讀法訓練閱讀

核心原理：SQ3R是一套5步驟閱讀法，包括Survey(概覽)、Question(提問)、Read(閱讀)、Recite(複述)、Review(複習)，幫孩子從「瀏覽」變成「深度理解」一篇文章。

如何與AI結合：讀課文前，先讓AI根據文章生成幾個關鍵問題，比如「這篇文章主要內容是什麼？」、「作者想表達什麼情感和態度？」、「文章用了哪些修辭手法？」孩子帶著這些問題去閱讀，讀完後用自己的話向家長複述這篇文章在講什麼、哪裡打動了他。再把自己的理解說給AI聽，請它幫忙指出有沒有遺漏重要資訊或理解偏差。AI提供了問題框架和檢查工具，但閱讀和思考的過程完全是孩子自己完成的。

3.用情境記憶法背古詩

核心原理：將抽象文字與具體畫面、情境結合起來，利用大腦對圖像和故事的天生記憶優勢，讓背誦不再只是死背硬記。

如何與AI結合：背誦古詩時，讓AI生成詩句對應的畫面或切合詩意的小故事，比如「床前明月光，疑是地上霜」，孩子看到AI提供的畫面，「深夜裡，李白獨自一人在異鄉的房間，月光透過窗戶灑在床前，那麼明亮，就像地上鋪了一層白霜」，理解了詩詞的內涵，再背誦就容易多了。AI幫孩子建立了記憶點，加深了孩子對內容的理解。

給國中家長的行動建議

其次是國中階段。孩子的抽象思考能力在這一時期快速發展，而此時正是用AI搭起「思考框架」、訓練邏輯能力的好時機。

1.整理數理化學科「錯題本」

核心原理：不是把錯的題目和正確答案抄一遍，而是分析錯誤類型，找出思考盲點，舉一反三。

如何與AI結合：先讓孩子自己分析錯誤原因(如概念理解錯誤、計算失誤、審題不清等)，然後把分析交給AI，請它歸納總結錯誤類型，提供同類型題目(只給解題思路提示，不給答案)，孩子做完後再交給它檢查。這樣一來，AI幫助孩子看清自己的思考盲點，孩子也能真正得到推理與運算的訓練。

2.用費曼學習法複習功課

核心原理：透過「教別人」來檢驗自己是否真正理解，也就是用輸出來反過來逼自己整理思緒。

如何與AI結合：學完一個單元後，讓孩子給AI「講課」，並請AI扮演「學生」的角色，提出各種問題，如「這個概念我不太理解，能再解釋一下嗎？」、「這2個知識點有什麼區別呢？」如果孩子講不清楚，說明掌握得還不夠扎實，需要回去找出盲點並修正。在這個過程中，大腦要不斷重組、簡化和表達知識，相當於對原有記憶做了一次「加深工作」。

3.將富蘭克林寫作法運用於作文

核心原理：透過拆解、模仿、重建這3步，學習優秀文章的寫作技巧。

如何與 AI 結合：選一篇優秀的範本，先讓孩子分析文章結構和亮點，然後把範本「藏起來」，讓孩子根據記憶重寫。寫完後，讓AI比對孩子寫的版本和原文，指出差距在哪裡(如論證邏輯、修辭手法、詞彙選擇等)。經過幾輪的拆解和重寫，孩子會逐漸把好文章的架構和表達方式內化為自己的寫作習慣。在這裡，AI提供了精準的對比分析，但組織語言的過程必須由孩子自己完成。

給高中家長的行動建議

再次是高中階段，核心任務是在聯考壓力下繼續發展高階思考能力。這一時期的孩子時間緊、課業重，用AI提高效率幾乎是必然選擇。但把一些機械性任務交給AI的同時，仍要保留、強化思考能力的訓練。

1.用間隔學習法背英文單字

核心原理：利用艾賓浩斯的遺忘曲線(Forgetting Curve)，在快要忘記時重新複習，記憶效果最好。

如何與AI結合：大學學測英語有3500個單字，很多學生背了忘、忘了再背。其實可以讓AI據「間隔原理」做出複習時間表：第1、2、4、7、15天分別複習同一單元的單字，再設定整體目標：3個月背完3500個單字。這樣，AI會自動規劃每日任務，孩子學完當天內容後，再由AI評估孩子的掌握程度並動態調整後續的複習計畫。我的一個學生利用這個方法，在一個暑假就背完了3500個單字。

2.用深度研究法訓練判斷力

核心原理：針對同一個議題，從多個立場、證據進行分析，藉此訓練批判性思維和獨立判斷的能力。

如何與AI結合：選擇一個感興趣的話題(比如人工智慧對就業的影響)，請AI提供3個不同的觀點(比如樂觀派、悲觀派、中間派的觀點)，讓孩子獨立完成以下幾件事：第一，分析每個觀點的邏輯；第二，查詢支持和反對的資料，並評估資料的可靠性；第三，形成自己的獨立判斷。在這個過程中，AI負責提供資料、整理框架，但真正的分析、取捨和立場形成必須由孩子自己完成。這種訓練成果主要展現在寫作上，尤其是申論題的結構和論證力度。

3.訓練後設認知能力

核心原理：知道自己在想什麼、思考盲點在哪裡，知道如何調整學習策略。

如何與AI結合：培養孩子使用AI後，養成反思的習慣，即思考AI幫我解決了什麼問題，我從中學到了什麼新的思路或技巧，下次遇到類似問題，我能不能先自己試試。

可以讓AI扮演「反思教練」的角色，追問孩子：你為什麼選擇這個方法？還有其他解決方案嗎？如果題目條件變化一下，你覺得結果還成立嗎？長期堅持下去，孩子會逐漸形成一種「知道自己怎麼想」的後設認知能力。相比多背幾個課本內容，這種能力更為可貴，因為它決定了孩子以後能不能自己發現問題、調整方法，把學習變成一項可以長期自我驅動的能力。

家長最常遇到的3個難題

下面這3點，是我在跟家長們交流孩子使用AI的情況時，經常聽到的困惑。由於小學、國中、高中學生的家長都有可能遇到，所以這裡我不再按年齡階段拆開講，而是直接圍繞這3類困惑，給出具體的應對方法。

金尉《未來1000天：你現在的努力，有多少會在AI時代失效？》，作者：羅振宇
金尉《未來1000天：你現在的努力，有多少會在AI時代失效？》，作者：羅振宇

困惑1：孩子太過依賴AI

不要簡單粗暴地「沒收」AI工具，這會引發對立。先和孩子坦誠溝通，一起分析：「作業確實完成得很快，但考試成績沒有提升，可能說明學習方法需要調整。」再共同制定「AI使用協議」，和孩子討論哪些情況可以直接使用AI，哪些情況必須先自己思考，把規則寫下來，雙方簽字，然後設置「過渡期」，循序漸進地調整。例如，第一週遇到難題必須先自己想10分鐘再用AI；第二週把思考時間延長到15分鐘；第三週延長到20分鐘，用這種方法讓大腦逐漸恢復思考的習慣。

困惑2：如何判斷孩子是否正確使用

我認為有3個簡單的判斷標準。第一，看過程。如果孩子遇到問題，第一反應是問AI，而不是自己想一想，這就是依賴。前面反覆提到的途徑是：獨立思考、遇到卡關、用AI獲取提示、繼思考、完成任務。第二，看結果。如果孩子能清楚解釋「這道題我是怎麼做出來的」、「AI在哪個環節幫了我」，說明他在主導學習過程；反之，則是他把學習外包給了AI。第三，看會不會活用。同一類型的題目，做過一輪之後，下次遇到還要問AI，說明知識沒有內化；如果能自己做出來，甚至可以舉一反三，說明AI的介入幫助而不是替代了學習。

困惑3：不懂AI要怎麼引導孩子

這一點其實不用太焦慮，因為它恰恰是家長的優勢所在—你可以和孩子一起學習。

你們可以挑一個週末，用AI一起完成一件小事。比如，你想學做一道菜，請孩子教你怎麼用AI查食譜、看步驟、問技巧，在這個過程中，你可以故意「犯個錯」：直接照著AI給出的第一版食譜步驟做，結果發現味道很一般，那就可以和孩子討論：「為什麼光有一個完整答案還不夠？我們應該怎麼提問，才更有可能拿到真正有效的方法？」

當孩子扮演「AI使用小專家」的角色教你怎麼用時，他不僅會更有成就感，也更願意思考什麼叫真正用好AI，而不是被它牽著走。

AI時代，家長不必事事都比孩子懂得多，但很重要的一點是願意和孩子共同深入思考，摸索出適合孩子的人機協作方式。未來1000天，AI進入家庭學習已經是確定的趨勢。所以從現在開始，你可以先把前面提到的3件事做起來，它們是引導孩子用好AI的關鍵點：

第一，和孩子一起制定「AI使用規則」；

第二，有意識地培養孩子的後設認知，也就是「知道自己是怎麼思考的」；

第三，調整陪伴方式，從監督者變成共同探索者。

我一直認為AI是放大器，但它放大的是孩子的思考能力還是依賴性，很大程度取決於家長的引導。如果家長能與孩子一起摸索、一起進步，這本身就是AI時代最好的親子關係。

（本文摘自金尉《未來1000天：你現在的努力，有多少會在AI時代失效？》，作者：羅振宇 ）

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