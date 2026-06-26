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華泰瑞苑獲第二屆台灣觀光永續獎肯定

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
華泰瑞苑於6月24日獲由TAISE台灣永續能源研究基金會主辦之「第二屆台灣觀光永續獎」永續旅宿獎－銀級。照片／業者提供
華泰瑞苑於6月24日獲由TAISE台灣永續能源研究基金會主辦之「第二屆台灣觀光永續獎」永續旅宿獎－銀級。照片／業者提供

華泰瑞苑於6月24日獲由TAISE台灣永續能源研究基金會主辦之「第二屆台灣觀光永續獎」永續旅宿獎－銀級，肯定飯店長期投入環境保護、生態保育、在地共榮及永續旅遊推廣的具體成果，亦是屏東縣第一間獲此殊榮的飯店。此次獲獎不僅是對華泰瑞苑多年來深耕永續發展的高度肯定，更是彰顯品牌持續實踐「與自然共處」的重要里程碑。

位處墾丁國家公園核心區的華泰瑞苑，前身為歷史悠久的墾丁賓館，擁有依山面海的絕佳地理環境，背倚大尖山、遠眺大灣海景，周圍環繞豐富森林生態資源。多年來，華泰瑞苑將永續理念融入飯店營運各個面向，從節能減碳、資源循環管理、友善採購到環境教育推廣，皆積極落實ESG精神，在提供高品質度假體驗的同時，也為永續盡一份心力。

華泰瑞苑總經理吳曼琳期許永續不只是口號，更是落實於每一處的實際行動。透過觀光生態與文化探索，引導旅客在享受旅程的同時建立環境意識，一起守護我們共同擁有的自然資產。此外，華泰瑞苑已與農業部林業及自然保育署ESG專案媒合平臺申請推出【流域生態】山林種子走讀營隊專案，藉由在屏東獅子鄉舉辦之走讀營隊串連起上游部落文化與下游生態棲地，建立學員對家鄉環境的深層認同。

為讓旅客更深入體驗墾丁在地文化風情，華泰瑞苑長期推出全台獨家的「全包式在地旅遊行程」住房專案， 將永續理念從飯店場域延伸至在地遊程體驗之中，可於住宿期間免費參與多項精心規劃的館內外活動，一年四季都有機會參加不同的特色體驗，包括墾丁森林遊樂區秘境探索、社頂夜間生態行程、水蛙窟星下夜探梅花鹿、龍水紅龜粿DIY及摸蜆仔等，透過深度走訪在地社區與自然環境，感受恆春半島豐富的人文故事與生態魅力。

未來華泰瑞苑也將持續以「與自然共處」為核心，攜手旅客、社區與合作夥伴，共同打造兼具環境保護、地方共榮與旅遊品質的永續典範，讓墾丁的山海風景與珍貴生態得以長久傳承。

墾丁 華泰 屏東縣

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