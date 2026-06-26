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日月潭力麗溫德姆二周年最後加碼！第二晚2,222元「這三天」限時開搶

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店迎來開幕二周年。酒店以「國際品牌×在地文化」為發展核心。業者／提供
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店迎來開幕二周年。酒店以「國際品牌×在地文化」為發展核心。業者／提供

南投縣政府26日舉辦「南投旅遊好康月」行銷宣傳發布會，參加活動的民眾有機會抽中日月潭力麗溫德姆溫泉酒店住宿券，酒店亦同步響應，推出限定優惠回饋旅客。

適逢酒店於6月18日歡慶開幕兩周年，力麗溫德姆宣布最後加碼，6月28、29、30日連續三天，每日22:22準時於官網限時開搶：入住效期為6月28日至9月30日指定日期。

精緻／標準客房「第二晚只要2,222元(不含早餐)」，搭配第一晚7,888元(含2客早餐)，兩晚合計僅1萬110元，平均每人每晚低至2,528元，每日限量5間、售完為止，把握機會即可在暑假輕鬆入住，暢遊日月潭。

位於日月潭的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，迎來開幕二周年。開幕以來，酒店以「國際品牌 × 在地文化」為發展核心，將溫德姆國際服務標準、邵族文化特色與日月潭自然景觀融入旅宿體驗。

今年不僅通過交通部觀光署五星級旅館評鑑，更於2026亞太美食大賞榮獲金獎料理及雙精英名廚殊榮，展現從住宿服務、餐飲品質到在地風土實踐的整體成果，逐步建立起兼具國際視野與地方特色的湖畔度假品牌，也成為日月潭地區具代表性的國際品牌酒店之一。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店表示，二周年不只是品牌發展的重要里程碑，更是持續深化在地連結的新起點。

未來將持續以日月潭為核心，串聯自然景觀、地方文化與特色美食，透過國際品牌服務與在地風土體驗，打造值得專程造訪的湖畔度假目的地，讓更多旅人在旅行中深入認識日月潭的人文底蘊與自然魅力。

「南投旅遊好康月」參加活動的民眾，有機會抽中日月潭力麗溫德姆溫泉酒店住宿券。業者／提供
「南投旅遊好康月」參加活動的民眾，有機會抽中日月潭力麗溫德姆溫泉酒店住宿券。業者／提供

力麗 日月潭 南投縣

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