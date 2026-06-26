買房怕踩雷？地政雲新功能「花式疊圖」 房市小白也能全盤掌握

台北地政雲推出「整體開發區專區」新功能，以直覺式的地圖與視覺化的圖表，輕鬆解讀、快速掌握區段徵收與重劃區完整房市資訊，想知道熱門的北士科、內科、南軟或信義計畫區共同點，民眾與業界都可以一指秒懂，並精準掌握黃金開發區的房市密碼。

地政局指出，民眾想知道北士科、內科、南軟或信義計畫區有共同點，這些公共設施完善、引領台北經濟的黃金熱區，都是源自於「整體開發」帶來的城市蛻變，台北地政雲全新推出「整體開發區專區」，例如「北士科、信義計畫區」熱什麼？地政雲都找得答案。

地政局指出，每當看到「北士科房市交易熱絡」或「信義計畫區商辦租金站穩數千元水準」的新聞，想進一步了解這到底是真實行情或廣告的民眾，不用再當鍵盤柯南自己大海撈針或被帶風向，台北地政雲推出升級功能，打破傳統行政區限制，將區段徵收與重劃區的實價大數據「視覺化」呈現，均價、最高最低價與交易量一目了然。

地政局表示，最厲害的是，還能自訂查價時間與查找半徑，同步比對周邊房價，讓民眾與業界都可以一指秒懂整體開發區的時空動態走勢，精準掌握黃金開發區的房市密碼。

另外，更重要的是，買房防踩雷，地政雲「花式疊圖」掌握區位條件和環境風險。地政局表示，買房最怕踩到「工業宅」地雷，地政雲進階版的「花式疊圖自由選」功能，民眾只要動動手指套疊多種圖層，就能一邊對照「都市計畫使用分區圖」、一邊透過「航測影像圖」觀察發展樣貌及機能，甚至連「土壤液化潛勢圖」的潛在風險都能交叉比對。

地政局指出，新功能的強大整合服務，無論是房市小白或專業人士，都能全盤掌握完整資訊，讓民眾在買屋置產過程更全面、更有底氣。另外，地政雲「地圖直覺選」，開發資訊一鍵查，就算不清楚整體開發區案名也沒關係，立即到「台北地政雲」全新「整體開發區查詢」（超連結：https://reurl.cc/L2OVje），開啟地圖直接點選，就能一鍵通查基本資料與實價行情。

另外，想想快速上手，地政局表示，其中「圖解查詢攻略」，就像玩Google Map一樣輕鬆悠遊圖台，全方位精準掌控開發區的土地與房地買賣、預售或租賃等完整價量資訊。