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《危老條例》核准千件北市更新案 「鳥籠危老」比重逾35%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構企研室統整台北市政府建管處資料，《危老條例》於2017年5月上路至今，截至今年5月底為止，共核准1072件危老案，其中約為36.1%為基地面積小於100坪案件，不過此類案件已逐漸消失，至今年上半年僅通過6件。住商機構提供
住商機構企研室統整台北市政府建管處資料，《危老條例》於2017年5月上路至今，截至今年5月底為止，共核准1072件危老案，其中約為36.1%為基地面積小於100坪案件，不過此類案件已逐漸消失，至今年上半年僅通過6件。住商機構提供

住商機構企研室統整台北市政府建管處資料，《危老條例》於2017年5月上路至今，截至今年5月底為止，共核准1072件危老案，其中約為36.1%為基地面積小於100坪案件，不過此類案件已逐漸消失，至今年上半年僅通過6件。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，《危老條例》時程獎勵即將於2027年5月屆期，加諸營建成本高漲等因素，讓此類小基地開發案面臨嚴峻挑戰，因此逐年退燒。

觀察統計，自2017年《危老條例》公布後，百坪以下的小基地危老案如雨後春筍般出現，並於2019年逐漸攀升，至2020年出現112件的歷史天量，之後於2021年仍亦有82件，然而自此之後便一路下滑，於2023、2024年僅剩41、31件，至2025年為28件，直至2026年5月底為止更僅有6件。

住商不動產北市區協理錢思明分析，2020年是小基地危老案的分水嶺，主因在於當時有10%基準容積時程獎勵，在該年之後逐年遞減，因此當年度逼出一波驚人的上車潮。

不過，錢思明指出，在此之後，由於獎勵時程遞減，又面臨疫情後的工料雙漲等因素，此類鳥籠案開發困難，漸漸不受開發商青睞。

另細查各行政區數據，小基地危老案占比排名前三名行政區，依序為松山區、大安區及內湖區；其中，排名首位的松山區占比更達49.2%，象徵該行政區歷年通過的所有危老案件中，將近半數基地面積皆小於百坪。

台北市 危老

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