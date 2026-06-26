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出貨動能提振 化工業者4、5月獲利報喜

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

化工業者長興（1717）、雙鍵（4764）隨電子材料產品穩步放量、加上化工材料成長穩健，營收帶動4、5月獲利成長穩定，第2季營運表現，也備受市場期待。

長興自節5月稅前盈餘3.88億元，年增398.43％，每股稅前盈餘0.33元；前五月累計稅前盈餘15.07億元，年增67.66％，每股稅前盈餘1.29元。長興表示，中東局勢動盪，牽動短期間上游原料價格與下游客戶需求變動。今年三大部門材料出貨逐步升溫，預期今年半導體封裝材料將逐季成長，下半年出貨可望逐步放大。

長興4、5月出貨量均受惠於下游客戶拉貨意願，維持在高檔水準。法人表示，受惠於原物料價格波動、下游客戶需求增加，長興4、5月獲利表現亮麗，第2季成長可期。

雙鍵5月自結稅後純益4,200萬元，年增451%，每股純益（EPS）0.49元。加計4月、第1季獲利數字，雙鍵今年前五月EPS達1.94元。雙鍵2025年已轉虧為盈，今年獲利同樣穩步成長。雙鍵今年受惠客戶需求提升，出貨成長，貢獻營收、獲利。旗下電子材料產品切入高階CCL供應鏈，目前成長穩定，更看好下半年電子材料產能有望再放大；此外光穩定劑產品市況也有好轉。

營收 中東

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