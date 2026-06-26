長榮貨輪行經荷莫茲海峽遇襲 航港局：受損輕微未造成人員傷亡

長榮海運旗下貨輪「長麗輪」（EVER LOVELY）日前航經中東能源要道荷莫茲海峽時，遭不明物體擊中，引發外界關注。交通部航港局26日表示，已與長榮海運保持密切聯繫，經確認船舶受損情況輕微，不影響適航性，也未造成人員傷亡，船舶目前已安全駛離荷莫茲海峽。

航港局指出，長麗輪航經荷莫茲海峽期間，均依照國際海事組織（IMO）相關作業規範航行，並遵循英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，航行安全措施符合國際規範。

長榮海運表示，長麗輪為新加坡籍貨輪，於25日晚間9時55分航經阿曼Khawr Naiwah東南方約3.6海浬處時，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。經船員初步檢查，發現屋簷及駕駛室窗戶受損，但人員、船舶及貨物均安全，主機及航儀系統運作正常，沒有適航性疑慮。

長榮海運進一步指出，旗下另外兩艘船舶「長麒輪」（EVER UNICORN）及「長蓮輪」（EVER LOTUS）也已平安通過荷莫茲海峽，沒有任何異常狀況，目前長榮營運船舶已無船隻受困波斯灣。