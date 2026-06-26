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中鋼5月獲利優於預期 法人看好全年轉虧為盈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）第3季進入鋼市傳統淡季，7月盤價轉為平低盤，熱軋及冷軋每噸調降300元，為2026年以來盤價首次轉跌，預估利差將較第2季收斂，同時，中國製造業復甦力道偏溫和，亞洲鋼市需求動能仍偏弱，不過，法人機構預估全年每股獲利（EPS）為0.32元，由虧轉盈。

中鋼5月營收月減3%、年增2.2%，較4月微幅下降，主因鋼鐵銷量略為下降，但單位售價提升，利差明顯改善，單月營業利益15.2億元，月增147.2%、並較去年同期由虧轉盈。每股稅前淨利為0.08元，累計4至5月為0.11元。

分析師預估，中鋼第2季營收為918.2億元，季增16%、年增7.9%，由於5月自結獲利優於預期，因此上修單季獲利，預估稅後淨利為26.6億元，季、年同步由虧轉盈，每股獲利（EPS）為0.17元。

展望下半年營運，台灣內需雖有科技業建廠、鋼構及部分高值化鋼品需求支撐，但歐美地區實施鋼鐵貿易壁壘政策，亞洲鋼廠出口至相關地區的數量受限，部分供給回流亞洲，壓抑鋼價表現，而中國仍是下半年鋼市觀察重點，雖自2026年1月1日起實施出口許可證制度，使今年前四月鋼材出口累計下滑9.7%、而粗鋼產量累計下滑4.1%，供給面已有改善，但需求端尚未明顯回升。

分析師表示，雖下半年鋼市需求復甦力道偏弱，鋼價與利差擴張空間受限，但預估中鋼今年EPS為0.32元，由虧轉盈，預估年底每股淨值為18.9元。

營收 中鋼 製造業

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