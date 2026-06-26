快訊

扯鈴教練當共諜判關10年半定讞！郭書瑤弟替大陸發展組織3年刑被撤銷

趁現在快買！蘋果14款產品沒漲價iPhone 17、Apple Watch、AirPods逃過一劫

重磅！新光三越宣布台南中山店10月熄燈…傳原址將大變身

聽新聞
0:00 / 0:00

信義房屋展 ESG 實力 亮相聯合國亞太 AFACT 大會

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋獲邀參與AFACT大會，副總經理信泓浚向各國代表分享信義的永續作為與成果。（圖:信義房屋提供）
信義房屋獲邀參與AFACT大會，副總經理信泓浚向各國代表分享信義的永續作為與成果。（圖:信義房屋提供）

聯合國周邊組織AFACT第44屆亞太理事會在台召開，副總統蕭美琴出席致詞，14國、逾60位國際代表齊聚。信義房屋ESG典範身分獲邀出席，分享數位轉型、SBTi 1.5°C驗證、20年造林等成果，在國際舞台展示台灣房地產業的綠色轉型實力。

AFACT為聯合國經濟社會理事會認定的大型國際 NGO 組織，具聯合國諮詢組織正式資格，也是聯合國推動全球資訊標準與電子商務最重要的機構。今年度大會結合論壇，以「雙軸轉型」與「新國際合作」為主題，探討聚焦數位貿易、電子商務、人工智慧、永續治理及跨國合作等全球議題。

副總統蕭美琴於致詞中提到，數位轉型與淨零轉型是政府全力支持的重大施政項目，也是帶領臺灣邁向未來競爭力與永續成長的共同路徑。台灣致力追求2050年實現淨零排放的目標，並且透過能源轉型、綠色科技與產業創新，讓永續發展，不僅是環境責任，更是驅動經濟成長的新契機。

信義房屋秉持「以人為本」、「先義後利」的理念，致力推動數位轉型與永續轉型，並且率先支持政府淨零轉型政策，成果屢獲各界肯定，與論壇所倡議的雙軸轉型理念不謀而合，副總經理信泓浚亦在會中向各國代表分享信義的永續作為。

信泓浚介紹，信義房屋以企業倫理為ESG策略基石，推動「以數位帶動綠色，以綠色驅動數位」的雙軸轉型。在數位轉型方面，透過不動產科技(PropTech)、AI智能配案、線上看房、DiNDON 智能賞屋及全數位化電子簽約等，大幅提升交易效率與資安防禦，重新定義房地產服務模式。

永續轉型方面，信義房屋領先業界推行碳中和門市、無紙化服務，並積極倡導綠色供應鏈；並導入ISO系統管理碳、能源與水資源，更是台灣首家通過SBTi(科學基礎減碳目標倡議)1.5°C驗證的房地產領頭羊，以2050年實現信義集團淨零排放為目標持續努力。此外，信義房屋亦支持自然正成長(Nature-positive)行動，包括在台東開展為期 20 年的造林夥伴關係、馬來西亞環灘島的永續旅遊開發。

社會共融部分，信義房屋自2004年發起「社區一家全民社造行動計畫」，鼓勵人們將「家」的概念向外延伸，至鄰里、鄉鎮乃至全台，迄今超過20年，是台灣歷時最久、投入規模最大的企業主導社區營造計畫，豐富精采的成果吸引各國代表目光。

透過支持AFACT大會此類高規格的國際對話平台，信義房屋期待促進數位創新、永續治理與經濟發展的共同進步，持續展現台灣永續展業的國際能見度。

AFACT年度大會在台召開，國際專家齊聚一堂，副總統蕭美琴到場致詞(前排中)，信義房屋以ESG典範企業獲邀，由副總經理信泓浚(後排左四)代表與會。（圖:信義房屋提供）
AFACT年度大會在台召開，國際專家齊聚一堂，副總統蕭美琴到場致詞(前排中)，信義房屋以ESG典範企業獲邀，由副總經理信泓浚(後排左四)代表與會。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 ESG 聯合國

延伸閱讀

歐銀綠色城市市長大會 台灣產官學界組團出席展實力

群益證高階主管共識營 聚焦AI協作、人權保障與ESG

深耕中小企業金融 合庫銀總經理獲國家磐石關懷獎章

THE世界大學永續影響力評級 台師大、元智排名躍升

相關新聞

北市「鳥籠危老」退燒！2因素從一年上百件變個位數

北市「鳥籠危老」退燒？房仲統計台北市建管處資料，危老條例2017年5月上路至今，共核准1072件危老案，其中約為36%為基地面積小於100坪案件，不過百坪以下案件逐漸減少，今年上半年僅通過6件。

信義房屋展 ESG 實力 亮相聯合國亞太 AFACT 大會

聯合國周邊組織AFACT第44屆亞太理事會在台召開，副總統蕭美琴出席致詞，14國、逾60位國際代表齊聚。信義房屋以ESG典範身分獲邀出席，分享數位轉型、SBTi 1.5°C驗證、20年造林等成果，在國際舞台展示台灣房地產業的綠色轉型實力。

安信建經全案管理 讓地主資產翻2.6倍、租金增15倍

AI與半導體帶動工業地產熱，老廠是資產還是負擔？安信建經25日在新北三重頂崁工業區攜手信義全球資產舉辦資產活化說明會。以頂崁周邊為例，1,300坪老廠重建後，資產價值從12億至32億，年租金收益更可增逾15倍。

重磅！新光三越宣布台南中山店10月熄燈…傳原址將大變身

新光三越台南中山店即將走入歷史。新光三越26日正式宣布，位於台南火車站前商圈、開業近30年的台南中山店，將於今年10月底結束營運。公司表示，由於租賃合約期滿後不再續約，後續將由台南新天地與今年新開幕的台南小北門店，持續服務台南地區消費者。市場則傳出，原址後續將啟動大規模改造計畫，規劃轉型複合式商場並引進國際連鎖飯店。

美製車輛零關稅 裕日車：今年應該沒機會

裕日車今日舉行股東會，通過每股配發現金股利0.84元，對於今年車市展望，裕日車總經理姚振祥表示，全年42萬台有點困難，但有機會超越去年40.5萬台，只是有選舉因素，恐也是影響市場的變數。但今年股市高檔，期望能刺激車市。

最香炸雞股來了！香繼光登錄興櫃首日 股價飆破百元 漲幅超過三成

「最香炸雞股」香繼光（7418）26日登錄興櫃，每股參考價84元，以90元開出後買盤湧入，盤中最高衝上111元，漲幅一度超過三成，餐飲股再添百元俱樂部新兵，也替近期餐飲IPO熱潮再添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。