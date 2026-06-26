信義房屋展 ESG 實力 亮相聯合國亞太 AFACT 大會

聯合國周邊組織AFACT第44屆亞太理事會在台召開，副總統蕭美琴出席致詞，14國、逾60位國際代表齊聚。信義房屋以ESG典範身分獲邀出席，分享數位轉型、SBTi 1.5°C驗證、20年造林等成果，在國際舞台展示台灣房地產業的綠色轉型實力。

AFACT為聯合國經濟社會理事會認定的大型國際 NGO 組織，具聯合國諮詢組織正式資格，也是聯合國推動全球資訊標準與電子商務最重要的機構。今年度大會結合論壇，以「雙軸轉型」與「新國際合作」為主題，探討聚焦數位貿易、電子商務、人工智慧、永續治理及跨國合作等全球議題。

副總統蕭美琴於致詞中提到，數位轉型與淨零轉型是政府全力支持的重大施政項目，也是帶領臺灣邁向未來競爭力與永續成長的共同路徑。台灣致力追求2050年實現淨零排放的目標，並且透過能源轉型、綠色科技與產業創新，讓永續發展，不僅是環境責任，更是驅動經濟成長的新契機。

信義房屋秉持「以人為本」、「先義後利」的理念，致力推動數位轉型與永續轉型，並且率先支持政府淨零轉型政策，成果屢獲各界肯定，與論壇所倡議的雙軸轉型理念不謀而合，副總經理信泓浚亦在會中向各國代表分享信義的永續作為。

信泓浚介紹，信義房屋以企業倫理為ESG策略基石，推動「以數位帶動綠色，以綠色驅動數位」的雙軸轉型。在數位轉型方面，透過不動產科技(PropTech)、AI智能配案、線上看房、DiNDON 智能賞屋及全數位化電子簽約等，大幅提升交易效率與資安防禦，重新定義房地產服務模式。

永續轉型方面，信義房屋領先業界推行碳中和門市、無紙化服務，並積極倡導綠色供應鏈；並導入ISO系統管理碳、能源與水資源，更是台灣首家通過SBTi(科學基礎減碳目標倡議)1.5°C驗證的房地產領頭羊，以2050年實現信義集團淨零排放為目標持續努力。此外，信義房屋亦支持自然正成長(Nature-positive)行動，包括在台東開展為期 20 年的造林夥伴關係、馬來西亞環灘島的永續旅遊開發。

社會共融部分，信義房屋自2004年發起「社區一家全民社造行動計畫」，鼓勵人們將「家」的概念向外延伸，至鄰里、鄉鎮乃至全台，迄今超過20年，是台灣歷時最久、投入規模最大的企業主導社區營造計畫，豐富精采的成果吸引各國代表目光。

透過支持AFACT大會此類高規格的國際對話平台，信義房屋期待促進數位創新、永續治理與經濟發展的共同進步，持續展現台灣永續展業的國際能見度。