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上銀 HIWIN JAPAN 以行動支持永續 獲神戶市表彰

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
圖中(左至右)為HIWIN JAPAN副總經理吳杰儒、神戶市長久元喜造。上銀提供
圖中(左至右)為HIWIN JAPAN副總經理吳杰儒、神戶市長久元喜造。上銀提供

為了響應永續發展(SDGs)及資源循環再利用，HIWIN JAPAN上銀(2049)日本子公司於2025年捐助日本兵庫縣神戶市，支持「森林開發伐採木再利用為兒童遊具」計畫，協助將伐採木材轉化為具教育及遊憩功能的兒童設施，落實環境保護與社會責任。

神戶市日前舉行捐贈感謝狀頒贈典禮，由上銀日本子公司副總經理吳杰儒出席領受感謝狀，與神戶當地主要企業如神戶製鋼、IKEA神戶、大丸百貨、伊藤火腿等多家日本知名企業共同獲頒感謝狀，展現HIWIN在國際永續行動中的積極參與。

吳杰儒希望透過此次合作，不僅提升HIWIN在日本市場的品牌能見度，也進一步深化與地方政府的交流與連結。

神戶市表示，此項計畫係將產業開發過程中產生的伐採木材加以再利用，製作並設置於兒童館及公共遊憩空間，讓孩童在使用過程中感受木材溫潤特性，進一步培養對自然環境的認識與重視，同時達成資源循環、減少廢棄物及降低碳排放等多重目標。

HIWIN攜手各國子公司長期關注環境永續與社會公益，未來亦將持續投入相關倡議，透過實際行動支持綠色轉型與社會共好，攜手各界夥伴共創永續美好未來。

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