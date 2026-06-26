長榮航華盛頓今首航 美國首府華盛頓直飛航線

長榮航空繼去年10月開闢德州達拉斯航線後，今年再度拓展北美版圖，開闢美國首府華盛頓新航點，寫下台灣首度直飛美國首都圈的歷史新篇章。

為慶祝華盛頓首航，26日長榮航空董事長林寶水邀請交通部部長陳世凱、民航局局長何淑萍、美國在台協會（AIT）谷立言處長及桃園機場公司楊偉甫董事長，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總共同主持首航儀式，與現場的貴賓及首航旅客共同見證這歷史性的一刻。

長榮航空董事長林寶水表示，「非常感謝交通部、民航局、美國在台協會（AIT）、桃園機場公司，以及華盛頓機場管理局與華盛頓特區旅遊局的各位長官與代表，給予長榮航空的鼎力支持與指導，讓這條深具意義的航線得以順利啟航。」

華盛頓是長榮航空第10個北美客運航點，從今日起，長榮航空每週飛往北美的航班將達98班，再加上與星空聯盟成員、聯營航班及多家航空公司的合作，航網遍及美洲地區超過200個城市；北美旅客亦可以輕鬆經由長榮航空綿密的航網，快速轉往亞洲各大城市，搭配既有的西岸與中西部航點，進一步鞏固長榮航空在亞洲往返北美市場的完整性與競爭優勢。

交通部陳世凱部長表示，「非常榮幸代表交通部，與大家共同見證長榮航空『桃園－華盛頓』直飛航線的首航儀式，華盛頓不只是美國的首都，更是全球政治、經濟、科技、教育與國際事務的重要樞紐，不僅為台灣各界提供了直達美國政治核心的便捷途徑，更透過長榮航空與星空聯盟在華盛頓的強大網絡，讓台灣旅客能更順暢地延伸至美國東岸與中西部，進一步為台灣奠定東亞轉運樞紐機場的重要地位。在此我想向長榮航空全體團隊表達最誠摯的祝賀與感謝，由於你們的遠見與高效執行力，讓台灣與世界的連結再次跨出關鍵的一步，長榮航空在國際上屢獲大獎，這些不僅是長榮航空的驕傲，更是台灣民航業展現在國際航空領域非凡的卓越成就。」

美國在台協會谷立言處長表示，「非常榮幸能共同見證長榮航空「桃園－華盛頓」直飛新航線的首航時刻。在此特別祝賀林董事長及長榮團隊的領導與貢獻，隨著華盛頓杜勒斯國際機場的加入，現在台美直飛航點已擴展至11個美國門戶城市，其中每週171班的直飛航班中，長榮航空佔了近半數，成績斐然。美國一直是台灣旅客長途旅遊的首選，2026年第一季數據顯示，台灣已躍升為美國第16大旅客入境市場，充分展現台美經貿與民間交流的蓬勃發展。

AIT 積極向台灣旅客推廣更多引人入勝的美國景點，而今天這條直飛新航線的開通，正是將此願景轉化為現實的完美典範，我們也邀請大家在規劃下一趟商務、旅遊或探親行程時，將美國作為首選。」

華盛頓特區機場管理局執行副總兼首席營收長Ms. Chryssa Westerlund表示，「親身體驗是探索世界最美好的方式。這條全新的直飛航線首度串聯華盛頓特區與台北，為雙方帶來更多交流的機會。期待透過華盛頓杜勒斯國際機場，歡迎更多旅客造訪美國首都華盛頓特區，感受這座城市的文化與魅力。」

華盛頓特區旅遊局旅業體育賽事及遊客體驗部門資深副總裁Theresa Belpulsi女士，「擴展航空運能是促進國際旅遊成長的重要動力，長榮航空開闢桃園－華盛頓特區直飛航線，將為來自台灣及東南亞地區的旅客提供更便捷的旅行選擇。華盛頓特區是一個真正的國際大都市，我們期待與大家分享只有在華盛頓特區才能體驗到的獨特魅力，包含標誌性紀念碑、免費博物館、充滿活力的街區、多元化的餐飲、藝術，以及文化和活動。」

長榮航空為慶賀桃園－華盛頓特區航線首航，特別將候機室融入華盛頓都會元素，使其轉化為充滿美式風情的場域，並透過視覺錯位的方式當地的經典地標輕巧的搬進登機門，旅客拍照打卡還可獲得象徵台北與華府深厚連結的「雙城專屬紀念鑰匙圈」。

現場也結合復古遊樂元素推出「巨型彈珠台」及「猜拳跳格子」互動遊戲，候機室還有扮演喬治・華盛頓的演員驚喜現身與大家熱情同樂，讓旅客在登機前搶先感受這座城市的活力。

此次，長榮航空開航華盛頓倍受各界矚目，搭乘首航班的旅客，除了有長榮航空精心準備的「華盛頓首航限定HYDY時尚保溫水瓶」之外，還有美國國家旅遊局提供的手提袋、華盛頓旅遊局提供的櫻花手提袋及觀光旅遊地圖送給每位旅客，此外，首航班的旅客還可將機上首航限定小抱枕一起帶回家。

長榮航空開航桃園－美國首府華盛頓直飛航線，北美航線擴增至10個客運航點 開創歷史新篇章。記者黃淑惠／攝影